“Ceno Klosi, një kryetatimor offshore”- Emisioni “Vetting” publikon dokumentet: Pasuritë e padeklaruara në Londër! Transaksione masive nëpërmjet…

Ceno Klosi është emëruar në krye të Tatimeve më 22 tetor 2021 në kundërshtim me ligjin. “Vetting” sjell dokumentat ekskluzive të kompanisë “FIRST BAR LIMITED”, të cilat faktojnë konfliktin e interesit, në fillim dhe në vazhdimësi të detyrës së Klosit si Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve.









Pasuritë e padeklaruara që zotëron në Londër nëpërmjet kompanisë private, duhet të ishin një arsye tjetër edhe më madhore për ta dërguar drejt hetimeve dhe jo drejt Tatimeve.

Kompanitë në Londër

Më janar 2019, bankieri nga Fieri do të bëhej aksioner në parajsat offshore të Londrës te kompania “FIRST BAR LIMITED”, e cila ka si qëllim menaxhimin e restoranteve në Londër.

I sigurt nga anonimati që ruajnë offshoret e Londrës, Klosi ka deklaruar se zotëron 33% të kompanisë “FIRST BAR LIMITED”, në kohën që ishte Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Mbetjeve të Ngurta, por nuk ka deklaruar detaje të tjera.

Gazetarët investigativë kanë zbuluar transaksione masive nga kompania “FIRST BAR LIMITED” e Klosit, e cila ka marrë kredi dhe ka krijuar fond likuiditeti, duke ia mbajtur të fshehura shtetit shqiptar.

Përpara se të emërohej Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve, si çdo zyrtar i lartë, Klosi duhej të bënte deklarimin e të dhënave me vetpërgjegjësi, bazuar në ligjin nr. 138/2015 për Garantimin e Integritetit të Personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë Funksione Publike. Ky formular dorëzohet pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, e më pas ILDKPKI, duhej ta kishte pasur pjesë të verifikimit.

Megjithatë, nga ajo çfarë ka mundur të sigurojë “Vetting”, rezulton se në vetdeklarimin e kryetatimorit ka fakte të fshehura.

Nga dokumentat zyrtare rezulton se më 5 maj 2020 “FIRST BAR LIMITED” ka marrë 50 mijë paund kredi, si mbështetje e siguruar nga qeveria britanike për shkak të pandemisë.

Në deklaratën fillestare të deklarimit të pasurisë së Ceno Klosit në ILDKPKI më 2021, nuk gjenden të dhëna për kredinë e marrë nga kompania. Por kjo është veç maja e ajsbergut sepse kompania ka me qindra mijëra paund kredi dhe hua të padeklaruara.

Në dokumente evidentohet se për vitin 202O, “First Bar Limited” ka patur 157 mijë paund borxhe ndaj subjekteve të panjohura, të cilat kanë shkuar në 200 mijë paund në 2021, pas kredisë nga bankat.

Situata me mosdeklarimin e të ardhurave pasohet me faktin se Ceno Klosi nuk e ka shënuar në formular fondin e përbashkët të aksionerëve me vlerë 120 mijë paund.

Konflikti i interesit

Shkeljet nuk ndalen me kaq, sepse Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve nuk mund të kryejë kontrollin e biznesit të vet në Londër, të cilin e ka deklaruar për herë të fundit në ILDKPKI kur ishte tek AKUM-i. Në këtë rast, fusha e tij e veprimit bie ndesh me fushën e biznesit.

Sipas ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, neni 26, pika 2 për shmangien e konfliktit të interesit, “nënpunësit e administratës tatimore nuk mund të kontrollojnë apo vlerësojnë tatimet e veta apo të personave të lidhur me ta, me përjashtim të rasteve të vetëvlerësimit”

Ajo që faktohet në bazë të dokumenteve të siguruara nga “Vetting”, është se Ceno Klosi, ka qenë dhe vazhdon të jetë aksioner i kompanisë “FIRST BAR LIMITED” në Britani. Pra, Klosi nuk ka dhënë dorëheqje nga të qenit aksioner tek kompania, ç’ka bie ndesh me pikën 3 të ligjit për Procedurat Tatimore.

Gjithashtu në momentin e propozimit të detyrës, kryetatimori nuk duhej të kishte pranuar postin, pasi ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike e ndalon në mënyrë kategorike të marrë këtë post..

Ky ligj jo vetëm që evidenton shkeljen ligjore nga Klosi në momentin e pranimit të postit publik, por zbulon se konflikti i interesit është në vazhdim pasi ai nuk ka hequr dorë nga aksionet e kompanisë.

Ky fakt zbulon shkelje të tjera të ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit sipas nenit 22 të këtij ligji, i cili i ndalon zyrtarët të kenë aksione në mënyrë aktive nga shoqëritë tregtare dhe kur kanë kompetenca thelbësore në trajtimin e këtyre kompanive.

“Vetting” ka arritur të zbulojë, një tjetër kompani fantazëm, ”RCR BARS LIMITED”, ku Klosi ka qenë administrator (Drejtor) dhe aksioner me të njëtët ortakë si te kompania “FIRST BAR LIMITED”.

Më prill 2019, katë muaj pas krijimit “RCR BARS LIMITED” është mbyllur, pa patur asnjë bilanc të deklaruar. Kjo kompani ka adresën fillestare të kompanisë aktuale, adresë e cila është ndryshuar nga të dhënat historike të kompanisë.

Ngelet për tu verifikuar nëse Klosi e deklaruar këtë kompani tek Tatimet në 2019, kur ishte drejtor te OSHEE-ja.