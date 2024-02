Liga e Europës/ Në fushë zbresin Milani dhe Roma, njihuni me duelet e mbrëmjes

Liga e Europës rikthehet sot me duelet e vlefshme për fazën e 1/8-ave.









Milani praktikisht e ka siguruar kalimin në fazën tjetër pas fitores me Ren. Nga ana tjetër Roma do të kërkojë sot fitoren pas barazimit me Fejnordin.

Karabaku fitoi duelin e parë 4-2 ndërsa Sparta me Gallatasarain e mbyllën në barazim sfidën e parë.

NDESHJET

FRAIBURG – LENS 18:45 (0-0)

KARABAK – BRAGA 18:45 (4-2)

REN – MILAN 18:45 (0-3)

TULUZË – BENFIKA 18:45 (1-2)

ROMA – FEJNORD 21:00 (1-1)

MARSEJË – SHAHTJOR D 21:00 (2-2)

SPARTA P. – GALLATASARAJ 21:00 (2-2)

SPORTING L. – JANG BOJS 21:00 (3-1)

