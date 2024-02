Presidenti Biden ‘shpërthen’ ndaj Vladimir Putinit: Bir k*rve i çmendur

Presidenti Joe Biden e quajti presidentin rus Vladimir Putin “një bir k*rve të çmendur”, në një mbledhje fondesh të mërkurën në San Francisko, sipas gazetarëve të grupit që udhëtonin me presidentin e SHBA, raporton CNN.









“Ne kemi një bir k*rve të çmendur, si Putin, dhe të tjerë. Dhe ne gjithmonë duhet të shqetësohemi për një konflikt bërthamor. Por kërcënimi ekzistencial për njerëzimin është klima,” u tha Biden të pranishmëve në mbledhjen e fondeve.

Biden kritikoi gjithashtu komentet e ish-presidentit Donald Trump duke krahasuar problemet e tij ligjore me vdekjen e liderit të opozitës ruse dhe kritikut të Kremlinit, Alexey Navalny. Presidenti parafrazoi komentet e paraardhësit të tij përpara se t’u thoshte të pranishmëve se “nëse do të qëndroja këtu 10 deri në 15 vjet më parë dhe do t’i thosha të gjitha këto, të gjithë do të mendonit se duhet të jem i përkushtuar”.

“Ai po e krahason veten me Navalny dhe thotë se për shkak se vendi ynë është bërë një vend komunist, ai u persekutua, ashtu si u persekutua Navalny. Nga vjen kjo dreqin”, tha Biden, sipas gazetarëve në dhomë. “Nëse do të qëndroja këtu 10 deri në 15 vjet më parë dhe do t’i thoja të gjitha këto, të gjithë do të mendonit se duhet të jem i përkushtuar. … Është befasuese.”

Në kontrast të plotë me Biden dhe liderë të tjerë perëndimorë, Trump, kandidati kryesor republikan për president të vitit 2024, ende nuk e ka dënuar Rusinë ose Putinin për vdekjen e Navalny.