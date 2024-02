“Sa ishe krah meje të donin të gjithë”-Juli analizon lojën e Gazit: Ilnisa të futi shiringën…

Gazi dhe Juli kanë diskutuar së fundmi me njëri-tjetrin në kuzhinë.









Juli i analizon Gazit ndryshimin që ai ka pësuar në raport me lojën dhe banorët pasi ai u shkëput nga ai.

Juli i thotë se Ilnisa e ka infektuar dhe tani atë nuk e do më askush në shtëpi.

Biseda:

Juli: Kjo të ka fut shiringën ty dhe ti e hëngre keq fare

Juli: Dhe ti Gazi, sa ishe krah meje ishe i qeshur bëjë për të qeshur dhe të donin të gjithë

Juli: Tani zihesh me gjithë shpinë nuk të do më njeri dhe nuk po na bën me as të qeshim

Gazi: Po me kë gjithë shtëpinë?

Juli: Në përgjithësi

Gazi: Jo jo! Vetëm me ata zarat e tu.

