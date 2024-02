Smogu, shkencëtarët: Shtohen shtrimet në spital, ndikimi negativ që jep në zemër dhe mushkëri

Smogu rrit rrezikun për të përfunduar në spital për probleme të zemrës dhe mushkërive . Sipas dy studimeve të mëdha amerikane të botuara në British Medical Journal , ekspozimi afatshkurtër dhe afatgjatë ndaj ndotjes së ajrit me grimca të imta PM2.5 lidhet me një rrezik më të madh të shtrimit në spital për sëmundje të rënda të zemrës dhe të frymëmarrjes.









Në vitin 2021, Organizata Botërore e Shëndetësisë përditësoi udhëzimet e saj për cilësinë e ajrit, duke rekomanduar që nivelet mesatare vjetore të grimcave PM2.5 nuk duhet të kalojnë 5 mikrogramë për metër kub (μg/m3) dhe se përqendrimet mesatare të Pm2.5 në 24 orë nuk duhet të tejkalojnë 15 μg/m3 për më shumë se 3-4 ditë në vit.

Në studimin e parë, studiuesit lidhën nivelet mesatare ditore të PM2.5 me kodet postare të vendbanimit të pothuajse 60 milionë të rriturve amerikanë mbi 65 vjeç nga viti 2000 deri në 2016, prandaj, nëpërmjet të dhënave të Medicare të monitoruar nga spitali. pranimet në këtë popullsi mbi një mesatare prej 8 vjetësh. Duke korrigjuar analizën, duke marrë parasysh faktorët ekonomikë, shëndetësorë dhe socialë, autorët vunë re se ekspozimi mesatar ndaj PM2.5 gjatë 3 viteve u shoqërua me një probabilitet të shtuar të një shtrimi të parë në spital për 7 lloje të patologjive kardiovaskulare: sëmundje ishemike të zemrës , cerebrovaskulare. sëmundje , insuficiencë kardiake , kardiomiopati , aritmi , sëmundje valvulare të zemrës , aneurizma të aortës torakale dhe aortës abdominale .

Krahasuar me ekspozimet ndaj PM2.5 prej 5 μg/m3 ose më pak, ekspozimet midis 9 dhe 10 μg/m3 ishin të lidhura me një rrezik +29% të shtrimit në spital për sëmundje kardiovaskulare . Në një shkallë absolute, shanset për shtrimin në spital u rritën nga 2,59% me ekspozime 5 μg/m3 ose më pak në 3,35% me ekspozime 9-10 μg/m3. “Kjo do të thotë se, nëse ne mund të reduktojmë nivelet vjetore të PM2.5 nën 5 µg/m3, ne mund të shmangim 23% të shtrimeve në spital për sëmundje kardiovaskulare,” llogaritin shkencëtarët. Duke iu përmbajtur udhëzimeve të OBSH-së, mund të arrihen “përfitime të konsiderueshme”, por “rezultatet – paralajmërojnë studiuesit – sugjerojnë se nuk ka një prag të sigurt “smogu”.për efektin kronik të PM2.5 në shëndetin e përgjithshëm kardiovaskular”. Dëmtimi kardiovaskular vazhdoi për të paktën 3 vjet pas ekspozimit ndaj PM2.5 dhe ndjeshmëria ndryshonte në bazë të moshës, arsimit, aksesit në shërbimet shëndetësore dhe mungesës së ajrit. studimin e dytë

Shkencëtarët morën në konsideratë përqendrimet ditore të PM2.5 në nivel qarku dhe të dhënat e pretendimeve mjekësore për të monitoruar pranimet në spital dhe vizitat në dhomën e urgjencës për shkaqe natyrore, sëmundje kardiovaskulare dhe respiratore të 50 milionë të rriturve amerikanë mbi 18 vjeç nga viti 2000 deri në vitin 2016. Gjatë periudhës së vëzhgimit, më shumë se U regjistruan 10 milionë shtrime në spital dhe 24 milionë vizita në dhomën e urgjencës.

Autorët zbuluan se ekspozimi afatshkurtër ndaj PM2, 5 , edhe në përqendrime më të ulëta se ato të përcaktuara nga OBSH, ishte statistikisht i lidhur në mënyrë domethënëse me norma më të larta shtrimi në spital për shkaqe natyrore, kardiovaskulare dhe. sëmundjet e frymëmarrjes, si dhe vizitat në urgjencë për shkaqe natyrore dhe sëmundje të frymëmarrjes.

Të dy grupet kërkimore pranojnë disa kufizime në studimet e tyre, duke përfshirë klasifikimin e gabuar të mundshëm të ekspozimit ndaj pluhurit të imët dhe vënë në dukje se faktorët e pa matur mund të kenë ndikuar në rezultatet. Për më tepër, të dhënat e vëzhguara mund të mos zbatohen për qytetarët pa sigurim mjekësor, fëmijët dhe adoleshentët dhe ata që jetojnë jashtë Shteteve të Bashkuara. Thënë kështu, për shkencëtarët “rezultatet ofrojnë një kontribut të rëndësishëm në debatin mbi rishikimin e kufijve” në nivelet e smogut , “të udhëzimeve dhe standardeve të cilësisë së ajrit” . Në përgjithësi, përfundojnë ata, “këto të dhëna të reja përfaqësojnë një referencë të vlefshme për standardet e ardhshme kombëtare të ndotjes së ajrit.”