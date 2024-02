Votimi i ligjit për zonat e mbrojtura, Basha: Kur të vijë PD në pushtet do ta shfuqizojë

Kryetari i Partisë Demokratike zyrtare, Lulzim Basha ka dalë në një konferencë për mediat, ku ndër të tjera foli edhe për votimin e ligjit për zonat mbrojtura nga mazhoranca në seancën e sotme plenare.









Basha tha se ky ishte një akt i bërë tinzarisht për t’i shërbyer interesave të caktuar.

Ai bëri një zotim publik, duke thënë se në momentin e parë që PD do të vijë në pushtet do ta shfuqizojë këtë ligj dhe subjektet që përfitojnë nga ky ligj do t’i nënshtrohet praktikave më të avancuara të ligjit anti-mafia.

Basha: Akti për zonat e mbrojtura është një akt i rëndë, cënon qëndrueshmërinë afatgjatë të ambientit, trashëgimisë kulturore. Akt i bërë tinzarisht për t’i shërbyer interesave të caktuara.

Ka nga ata që mendojnë që kjo do të shkojë në Kushtetuese, mund të shkojë. Unë sot kam një zotim publik, që në momentin e parë të mundshëm PD në pushtet do ta shfuqizojë këtë ligj.

Do t’i nënshtrojë subjektet që përfitojnë nga ky ligj praktikat më të avancuara të ligjit antimafia.

Të gjithë investitorët potencial që kanë fërkuar duart sot me kalimin e këtij ligji, PD nesër në pushtet do shfuqizojë ligjin dhe do të nënshtrojë cdo investitor që përfiton ky ligj, në një hetim me metodat e avancuara anti-mafia.

Ky është një kërcënim i hapur për këdo që mendon që duke përfituar nga papërgjegjshmëria e kësaj qeveria do të përfitojë duke zaptuar dhe shkatërruar zonat e mbrojtura.

Kërcënim që do të bëhet realitet në momentin e parë të mundshëm.