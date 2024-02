Zbardhen diskutimet pa media në Grupin e deputetëve demokratë! Spaho: Do të kthehemi në qesharakë nëse…

Një ditë më parë është zhvilluar mbledhja e Grupit Parlamentar të PD, e drejtuar nga Gazment Bardhi. Gazetari Osman Stafa ka siguruar diskutimet që janë zhvilluar mes deputetëve. Në një moment, Gazment Bardhi thotë se duhet ta vendosin se çfarë do të bëhet me aksionin opozitar, do të ngujohen apo të futen në grevë urie.









Deputetja Sorina Koti propozon që të depozitojnë edhe njëherë në Kuvend kërkesa e tyre.

Ndërsa Edmond Spaho është shprehur kundër bojkotit dhe grevës së urisë, pasi mendon se do të kthehen në qesharakë. Ndërsa Edmond Spaho është shprehur kundër bojkotit dhe grevës së urisë, pasi mendon se do të kthehen në qesharakë.

Pjese nga diskutimi:

Gazment Bardhi: Çfarë do te bëjmë ne vijim te aksionit tone opozitar, greve urie apo ngujim? Do duhet te vendosim. Ka propozime për te ridërguar edhe njëherë kërkesat ne Kuvend, ka propozime për ngujim, ka propozime per greve urie. Te gjitha këto do i diskutojmë ne nje mbledhje te posaçme javës se ardhshme.

Sorina Koti: Jam e mendimit ne duhet te bëjmë edhe njëherë kërkesat per ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare. Nëse nuk pranohen, atëherë unë jam e idesë qe te ngujohemi.

Edmond Spaho: Unë kam marre përsipër ti them te gjithë gjerat ne grup dhe unë jam kundër ngujimit dhe grevës se urisë, sepse do te kthehemi ne qesharak.