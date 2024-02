FOTO/ U vra dhe u gropos nga e bija pranë banesës, ky është 50-vjeçari që u gjet i pajetë në Durrës

Personi që shihni në foto është 50-vjeçari Pëllumb Meta, i cili u gjet i groposur pas 10 ditësh pranë banesës së tij në Shënavlash të Durrësit, pasi është vrarë nga vajza e tij.









Viktima, i cili rezultonte i zhdukur prej datës 13 shkurt, është gjetur i groposuar në kallosen pranë banesën së tij, pasi dyshohet se është vrarë dhe më pas varrosur nga vajza e tij, 19-vjeçarja Hygerta Meta.

19-vjeçarja, e cila studionte Ekonomi/biznes në Universitetin e Tiranës, ka dëshmuar se dëshironte që të ndiqte studimet dhe ëndrrat e saj, por i ati kërkonte ta fejonte me zor.

Hygerta Meta deklaroi se 50-vjeçari insistonte që ajo të martohej me një djalë nga fshati, emigrant në Itali, që sipas të resë nuk ishte në nivelin e saj.

“Doja të ndiqja ëndrrat e mija, të vazhdoja shkollën. Dita më e lumtur e jetës time ka qenë kur fitova shkollën. Ai donte të më fejonte me dikë që nuk ishte në nivelin tim. Kishin hyrë shkuesi me një djalë nga fshati, emigrant në Itali. Por unë nuk doja atë, babai këmbënguli dhe fllimisht e vrara me armë zjarri dhe më pas e varrosa”, ka deklaruar 19-vjeçarja.

Ajo ka treguar se e qëlloi babain me armën e tij, pasi ky i fundit e mbante armën pasi punonte si roje nate.

19-vjeçarja rrëfeu se pasi e ka vrarë me armë zjarri e ka varrosur të atin po në kasolle pranë banesës së tyre në Shënavlash të Durrësit.

Kur është bërë zhvarrosja e trupit të 50-vjeçarit, nga kqyrja paraprake është vërejtur se e kishin lidhur dhe “paketuar” në qese para se ta varrosnin.

Policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht ngjarjen sepse dyshohet se mund të ketë edhe bashkëpunëtorë.

Hygerta Meta është arrestuar për veprën penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”.

Pëllumb Meta rezulton i zhdukur prej datës 13 shkurt 2024. Ka qenë djali i tij, 25-vjeçari me iniciale H. M., i cili rreth orës 22:30 ka kallëzuar në polici se babai i tij ishte larguar nga banesa, babai i tij dhe se kishin humbur kontaktet me të.

Pas denoncimi të djalit për zhdukjen Pëllumb Metës, shërbimet e Policisë kanë nisur kërkimet dhe më datë 17 shkurt kanë gjetur automjetin e tij të parkuar në aksin rrugor Shënavlash-Sektor Rinia.

Si rezultat i hetimeve të thelluara u bë e mundur zbardhja e zhdukjes dhe nga provat e siguruara u ngrit dyshimi se 50-vjeçari nuk ishte zhdukur, por ishte vrarë në banesë.

Trupi i Pëllumb Metës është zhvarrosur dhe është transortuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, për kryerjen e ekspertizës së mëtejshme.