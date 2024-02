“Na thoshte ‘do ju djeg me benzinë’!”- Flet bashkëshortja e 50-vjeçarit që u vra nga fëmijët: Na ka mbajtur gjithmonë të shtypur

Të tjera dëshmi tronditëse janë zbuluar nga vrasja e 50-vjeçarit Pëllumb Meta një ditë më parë në Durrës nga fëmijët e tij, të cilët me pas e groposën në kasollen pranë shtëpisë.









Blerina Meta, bashkëshortja e viktimës tha në një intervistë për emisionin Revieë në Euroneës Albania se ngjarja e rëndë ka ardhur si pasojë e dhunës së vazhdueshme fizike dhe psikologjike që bashkëshorti ushtronte ndaj saj dhe ndaj fëmijëve.

Bashkëshortja e viktimës është shprehur se ai nuk pranonte kurrë të komunikonte me fëmijët, por për çdo gjë iu thoshe do t’ju vras do ju djeg me benzinë.

“Nuk kam bërë asnjëherë denoncim se kisha frikë nga ai njëri. Na ka mbajtur gjithmonë të shtypur, nga frika nuk shkonin as fëmijët që ta denonconin. Mua më kërcënonte dhe nëse ndonjë nga fëmijët më dilte në krah u thoshte do ju vras dhe do ju djeg të gjithëve, shkonte direkt në dhunë. Me mua e kishte të përditshme. Nuk e di sa herë i kam larë muret e shtëpisë me gjakun e kokës time”, tregoi ajo.