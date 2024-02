“Sa më pak kritika, aq më mirë”, Pioli: Atalanta? Guardiola kishte të drejtë, është si të shkosh te… dentisti

Milani do të presë Atalantën në shtëpi, me kuqezinjtë që kërkojnë me çdo kusht fitoren në mënyrë që të mos rrezikojnë më zonën Champions. Trajneri i “djallit”, Stefano Pioli, u shpreh se do të kërkojë që skuadra të rikthehet te fitorja, edhe pse përpara do të ketë një kundërshtar të vështirë.









Çfarë loje pritet të jetë nesër?

E nesërmja është shumë e rëndësishme për renditjen e kampionatit, për t’u rikthyer te fitorja pas humbjes në Monza. Është shumë e rëndësishme sepse ata vazhdojnë të marrin pikë poshtë nesh. Ne, Interi dhe Atalanta jemi skuadrat që kemi bërë në 10 ditët e fundit më shumë pikë.

Pse Atalanta është më favorite se Milani në Ligën e Europës?

Kur ma bëtë atë pyetje, ne ende duhej të kalonim në raundin e kaluar, tani edhe ne po luajmë për të si Atalanta, Leverkusen, Liverpul… Të gjitha skuadrat duan të fitojnë Ligën e Europës dhe po ashtu edhe ne.

Si është skuadra?

Pas ndeshjeve të Ligës së Europës do të kemi gjithmonë një konferencë për shtyp para stërvitjes, kështu që nuk mund t’ju them asgjë… Sot do të bëjmë më shumë teste të caktuara stërvitore. Kalulu është mirë, ai do të përfundojë javën e punës me ekipin. Tomori është më mirë, por është pak më mbrapa se Kalulu. Po rikuperojmë të gjithë personelin. Kalabria është mirë gjithashtu.

Çfarë ju japin Tomori dhe Kalulu?

Ata janë lojtarë që i dinë parimet tona të mbrojtjes, janë të shpejtë, agresivë, të cilët mund ta bëjnë mirë fazën e mbrojtjes dhe të vendosen mirë. Duke qenë se do të kemi kaq shumë angazhime, është shumë e rëndësishme të kemi një skuadër sa më të madhe.

Çfarë ndryshon me ndeshjen e së enjtes?

Kjo bën një ndryshim me Champions-in të martën ose të mërkurën, si me ndeshjen e nesërme: Atalanta pati një javë të pastër. Nesër është një ndeshje e rëndësishme për renditjen e kampionatit.

Nuk prisnit më shumë nga lojtarët e rreshtuar në Monza?

Sa më pak të flitet për kritikat, aq më mirë. Nuk dua të jem negativ. Le të mendojmë për të nesërmen.

A u ndihmua De Ketelare nga presionet e ndryshme mes Milanit dhe Atalantës?

Gasperini po bën një punë të jashtëzakonshme, duhet ta përgëzojmë. Ai ka pasur vite emocionuese dhe të tjera më pak produktive. Më kujtohen vështrimet tuaja ndaj De Ketelares, kur thuhej se ai kishte cilësi dhe se Maldini dhe Masara nuk kishin marrë një paketë ose kosh. Shumë në Itali kanë nevojë për më shumë se një vit. Gasperini është i zoti t’i gjejë një pozicion më sulmues, atëherë çdo mjedis ka pritshmëritë dhe historinë e tij.

Atalanta e fortë në kundërsulme?

Unë nuk mendoj se Atalanta është e fortë vetëm në kundërsulme. Ne duhet të jemi kompakt, agresivë. Kjo do të varet nga sulmuesit tanë, nga sa agresivë janë ata. Ne duhet ta lëndojmë Atalantën duke u përpjekur të shënojmë shumë gola.

Si i komentoni datat kalendarike për ndeshjet e radhës?

Më është propozuar të luaja kundër Monzës të hënën, por duke qenë se kishim dy ndeshje në shtëpi preferuam të kishim një ditë shtesë për ndeshjen e kthimit kundër Ren. U propozua të luajmë kundër Empolit të hënën dhe ne nuk pranuam, por nuk e dija se do të kishim luajtur në orën 15:00. Klubi flet me këdo që duhet të flasë dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë në vendet e duhura.

Si e komentoni sezonin e Menjas?

Mrekullitë nuk kanë mbaruar. Majk mbetet një nga më të mirët në botë. Ai është një profesionist i jashtëzakonshëm, është i fiksuar të bëhet më i miri në botë. Ai gjithmonë del i përmirësuar nga çdo situatë. Nuk ka probleme me të.

Çfarë i mungon Çukvuezes?

Pulisiç dhe Çukvueze kanë të njëjtat karakteristika. Pulisiç shënon gola, asiston dhe punon. Çukvueze duhet të shënojë gola, duhet të asistojë dhe duhet të punojë.

Si është Benaser?

Sot do të shoh, ai bëri 60 minuta me Monzës dhe 60 me Ren.

Kafazi i ndihmuar nga Kjaer?

Simoni është një lider, ai ka një cilësi të madhe që flet në kohën e duhur.

Milani më mirë në shtëpi sesa jashtë…

Numrat tanë thonë se jemi më mirë në shtëpi, nesër meqë jemi në shtëpi mund të kemi besim.

Si do përballeni nesër me Atalantën?

Duhet të jemi të fortë në duele. Guardiola e tha mirë: të përballesh me Atalantën është si të shkosh te dentisti, është e bezdisshme.

PANORAMASPORT.AL