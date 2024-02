VIDEO/ Goli i parë me Leverkusen, rrengu te festimi i Granit Xhakës i ngriu gjakun Çabi Alonsos

Granit Xhaka ishte dje protagonisti i fitores së radhës të Bajer Leverkusen në kampionat, ku mundi me shifrat 2-1 Mainc për t’u shkëputur edhe më tej në kreun e Bundesligës. Mesfushori shënoi që në minutën e tretë të takimit me një predhë nga jashtë zonës, duke gjetur golin e tij të parë me ekipin të cilit iu bashkua gjatë verës.









Në vend që të festonte, ai u ndal duke mbajtur me dorë pjesën e prapme të kofshës, i rrethuar nga shokët e skuadrës, duke alarmuar Çabi Alonson dhe stafin mjekësor që u bënë gati të hynin në fushë për të trajtuar një dëmtim të mundshëm.

Por në atë moment, Xhaka filloi të çonte këmbën lart, ashtu si edhe shoku i tij i skuadrës, Frimpong, të cilët duke qeshur zbuluan se ky ishte festimi që kishin përgatitur për golin e parë të mesfushorit.

Një situatë që bëri të shuhej alarmi në pankinën e Bajer Leverkusenit me Çabi Alonson i cili nisi të qeshte edhe ai, duke u komunikuar mjekëve se nuk kishte asgjë për t’u shqetësuar te lojtari i tij.

