VIDEO/ Zjarr në një kompleks apartamentesh, 15 persona humbin jetën dhe 44 të tjerë plagosen

Të paktën 15 persona humbën jetën dhe 44 të tjerë u plagosën nga zjarri që shpërtheu të premten në një kompleks banimi në qytetin lindor të Kinës Nanjing.

Zjarri ka nisur në orën 04:39 të mëngjesit të së premtes (me orën lokale) dhe për shuarjen e tij janë mobilizuar forca të shumta të zjarrfikësve me 25 automjete.

Në imazhet që shihen në rrjetet sociale kineze, shfaqet një ndërtesë shumëkatëshe e përfshirë nga flakët dhe tymi i dendur që ngrihet në qiell. Shkaqet e zjarrit janë duke u hetuar, por autoritetet vlerësojnë se ka nisur në një vend ku ka pasur dyrrota elektrike. Në një konferencë për shtyp, kryetari i bashkisë së metropolit kinez, Chen Zhichang, shprehu ngushëllimet e tij për familjet e viktimave. Muajin e kaluar, 39 persona humbën jetën nga zjarri në një dyqan në provincën Jiangxi të Kinës qendrore.

At least 15 people killed, 44 injured in fire at apartment building in Nanjing, China.

pic.twitter.com/f2zQrSNbF0

— AZ Intel (@AZ_Intel_) February 24, 2024