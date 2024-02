“Do e kalosh në personale dhe nuk do pyes më as për Big Brother”/ Plas keq në ‘BBVIP’, Gazi kërcënon Julin: Do të sqaroj ndryshe, mbaje mend

Një debat i ashpër është zhvilluar mes Julit dhe Gazit në ‘Big Brother VIP’, ku shkaku ishte ndërrimi i jastëkut të parukierit nga Egla.









Duke pretenduar se ja ndërruar aktori, Gazi shpërtheu në kërcënime ndaj Julit, ku i tha se kjo gjë do të kalojë në personale dhe se gjërat do ti sqarojë ndryshe dhe nuk do të pyes më as për ‘Vëllain e Madh’.

Ndërsa aktori tha se nuk e ka frike dhe se ai nuk duhet që t’i prekë gjërat personale.

Debati:

Juli: Ta ka heq Egla për ta ndërruar o njeri

Gazi: Ti, se të dëgjova që nga banjo, që i the Erjolës shpejt shpejt

Juli: Jastëkun ta ka heq Egla që ta ndërrojë

Gazi: Vazhdo Jul Deda, po do kalosh personale me mua, mbaje mend, se të sqaroj ndryshe unë

Juli: Ik o Gaz se nuk të kam frikë

Gazi: Ki kujdes se nuk pyes as për Big Brother, se do merresh vesh ndryshe me mua

Juli: He si do merrem vesh? Nxirre…

Gazi: He se do e shohësh

Juli: Mos i prek më gjërat e mia dhe mos bëj më gangster kot. Jam duke të thënë mos më hidh jastëkun në tokë se vë kokën aty

