“I lan b*ekët Romeos!”- Agravon debati mes Françeskës dhe Erjolës: Një copë programi ke, unë kam biznes

Një debat me tone të ashpra është zhvilluar mbrëmjen e sotme në Big Brother Vip 3 mes dy banoreve, Erjolës dhe Françeskës.









Françeska i është drejtuar Ejolës duke i thënë se lan brekët e Romeos, ndërsa kjo e fundit ka tentuar ta injorojë duke i thënë se nuk do të marrë vëmendjen e saj.

Më pas debati ka kaluar në çështje personale, duke përmendur profesionet e secilës. Më pas debati ka kaluar në çështje personale, duke përmendur profesionet e secilës.

Pjesë nga diskutimi:

Françeska: Po, po, bashkë me këtë tjetrën që ia lan brekët Romeos

Erjola: Shko laja burrit tënd o shpirt, unë ia laj Romeos dhe Bardhit

Françeksa: Ti po lan brekët e burrave të botës, unë burrit tim ia laj në shtëpi

Erjola: Ke ndonjë hall?

Françeska: Kam hall, ta thashë. Por ti shiko punën tënde, unë punën time

Erjola: Ti do protagonizëm, nga unë se merr, merre nga gazi jo nga unë

Françeska: Çfarë t’i bëj unë Erjolës që do të futet gjithandej

Erjola: Do vëmendje, s’ta jap. Duhet të lahesh në pishinë të marrësh vëmendjen time

Françeska: Atë di ta bësh vetëm ti zemër

Erjola; Patjetër, unë di ta marr vëmendjen në çdo mënyrë, dhe pa fol. E di kur nuk e marr vëmendjen unë, kur flas me ty që hedh njerëzit që do për një klik të qelbur

Françeksa: Vetëm unë atë që nuk e bëj. Po ti ajo që kur digjesh me tigan i thua tjetrës femër e pështirë dhe pastaj han bukë me femrën e pështirë

Erjola: Je duke ngrënë fjalët e tua, o njeri! S’po merr dot vëmendje dhe e do nga unë. Ik bëj ndonjë miss aty

Françeska: Unë jam krenare që jam miss

Erjola: Ja qepmu dhe mua, rrobaqepësi Françeska. Qepu, si zatorr Françeska. Zhduku andej

Françeska: Të vjen inat që kam biznes. Ti një copë programi ke dhe na bën sikur ça je. Unë të paktëm kam programin tij

Erjola: Një copë program me 500 mijë shikime minimum. Më paske ndjekur hahaha

Françeska: Unë ty të të ndjek?!

Erjola: Një copë programi në Top Channel, ku ti ske me hy

Françeska: Mos më prek mua me dorë, ok. Ti shko zhvishu. Ti atë punë bën, prek njerëzit, i prek me tigane, kaq je ti. Ti je ekstremiste, bën ekstremin, je histerike, për kaq do mbahesh mend. Dhe që i lan brekët Romeos

Erjola: Minimizohu. Çfarë të bën vëmendja, s’ta bën perendia. Nuk merrem fare, s’i jap vëmendje se ëshë turp