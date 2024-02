Lidhja e saj me Meritoni/Romeo- Ilnisës: Dua të ta them në sy nuk mendoj se…

Romeo e ka pyetur Ilnisën se nëse ajo do e vazhdonte lidhjen e dashurisë me Meritonin nëse do ishin njohur jashtë “Big Brother”.









Ilnisa shprehet se do ta fillonte dhe se ndihet shumë rehat me Meritonin.

Por Romeo nuk e mendon si ajo dhe zgjedh ti shpreh në sy mendimin e tij duke i thënë se nëse do të ishin jashtë ajo nuk do të fillonte diçka me Meritonin.

Pjesë nga biseda:

Romeo: Do e vazhdoje marrëdhënien me Meritonin jashtë?

Ilnisa: Mendoj se po

Romeo: Po jo mendoj kjo nuk është përgjigje

Ilnisa: Popra do ta vazhdoja

Romeo: Dua të ta them në sy nuk mendoj se do ta vazhdoje

Ilnisa: Unë jam duke e njohur çdo dite e më shumë

Ilnisa: Nuk e di ca ndodhe jashtë…

Romeo: Po lëri pse i lidhni gjerat nga jashtë ti çfarë ndjen?

Ilnisa: Ndihem shumë rehat kurrë nuk kam fjetur me një njeri siç fle me Meritonin.

