Silvi ish i dashuri i Sarës? Ja çfarë tha ai para se të futej në “BBVA”: Do të dalin fotot, kemi pasur një…

Silvi Forte, konkurrenti më i ri i Big Brother Vip 3, para se të futej në shtëpinë vip ka dhënë një intervistë për ‘Fan Club’ ku ka zbuluar se me tre nga banorët njihej.









“Sarën, Erjolën, Rozën”, është shprehur ai se njeh, ndërsa tjetër se a ka flirtuar me ndonjërën prej tyre, Silvi tha: Po me Sarën, do dalin fotot.

Kujtojmë se jo vetëm Silvi, por dhe dy konkurrentë të tjerë janë futur në shtëpi, bëhet fjalë për Sara Karajn dhe Julia Ilirjanin.

Ndërkohë, presim që ditët në vijim të zbulohet më shumë se çfarë lloj raporti kanë pasur Silvi dhe Sara.

Sara aktualisht është në një lidhje me këngëtarin e njohur Bardhi, brenda shtëpisë. Ndërkohë, edhe ish i dashuri i saj Endrik Beba u bë pjesë e formatit, por u eliminua nga gara. Ajo është përfolur dhe për një lidhje të lënë pezull jashtë, me një boksier