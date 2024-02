Fruti i preferuar që forcon zemrën, kockat dhe rregullon peshën

Fruti i preferuar i të rinjve dhe të moshuarve, është një burim shumë i mirë i proteinave, fibrave bimore dhe yndyrave të mira, ndërsa konsumimi i tyre i përditshëm mund të çojë në funksionimin e mirë të zemrës, kockave dhe madje edhe rregullimin e peshës. Shikoni kush është…









Nëse jeni duke kërkuar për një frut të shëndetshëm për ta konsumuar gjatë ditës që ka shumë pak kripë dhe sheqer, atëherë arrat janë zgjidhja perfekte.

Vetëm 30 gramë arra janë të pasura me proteina (5 gram), fibra (2 gram) dhe kalcium (20 mg). Ato janë të pasura me mangan, magnez, fosfor, vitaminë B6, yndyrna omega-3 dhe hekur. Edhe pse janë ndër ushqimet me një indeks të lartë kalori (200 kalori në 30 gram), përmbajtja e tyre e pasur me lëndë ushqyese rrit ndjenjën e ngopjes dhe ju bën të ndiheni të ngopur.

Shëndet i mirë i zemrës

Acidet yndyrore të pangopura dhe të pangopura që gjenden te arrat kanë treguar se ulin nivelet e kolesterolit dhe triglicerideve. Kjo, nga ana tjetër, zvogëlon shanset për sëmundje kardiovaskulare, goditje në tru dhe sulm në zemër.

Më konkretisht, një studim i botuar në British Journal of Nutrition tregoi se pacientët që konsumonin arra më shumë se katër herë në javë kishin 37% më pak rrezik për sëmundje koronare të zemrës krahasuar me ata që ose nuk konsumonin fare arra ose i konsumonin më rrallë.

Përveç kësaj, në vitin 2013, u publikuan rezultatet e një studimi sipas të cilit vaji i arrës rrit funksionin e endotelit, ndërsa i gjithë fruti mund të përmirësojë kolesterolin “të keq” LDL. Ndërkohë, një tjetër meta-analizë e publikuar në vitin 2009 tregoi se një dietë e pasur me arra përmirësonte kolesterolin dhe lipidet, duke reduktuar stresin oksidativ dhe inflamacionin.

Rregullimi i peshës

Një studim i publikuar në American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se gratë që hanin rrallë arra kishin më shumë gjasa të shtonin peshë gjatë një periudhe 8-vjeçare krahasuar me ato që hanin arra dy ose më shumë herë në javë. Për më tepër, provat kanë treguar se kur krahasohen dietat që përmbajnë arra me ato pa ushqime, dietat që përmbajnë arra kanë më shumë gjasa të rezultojnë në humbje peshe.

Kocka të shëndetshme

Arrat janë të larta në mikroelementin bakër, thelbësor për mirëmbajtjen e kolagjenit dhe elastinës, përbërësit kryesorë të qelizave të trupit tonë dhe rinovimit të indeve. Mungesa e bakrit është shoqëruar me densitet më të ulët të kockave dhe një shans më të madh për zhvillimin e osteoporozës. Pa bakrin e nevojshëm, trupi ynë nuk mund të plotësojë bllokun ndërtues të kolagjenit, duke rezultuar në mosfunksionim të kyçeve.

Një përbërës tjetër i rëndësishëm i arrave, mangani, duket se lidhet me parandalimin e osteoporozës, ndërsa magnezi ndihmon në përthithjen e kalciumit nga kockat.