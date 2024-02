Jo vetëm Mbape, Reali arrin akordin dhe me yllin e Bajernit të Mynihut

Presidenti i Realit të Madridit, Florentino Perez, e ka ndarë mendjen për të ndërtuar një skuadër të pathyeshme. Kilië Mbape quhet punë e mbaruar në Madrid dhe tashmë, “los blancos” mendohet se kanë arritur marrëveshjen me mbrojtësin e Bajernit, Antonio Devis.









Lajmi është bërë me dije nga “The Athletic” dhe konfirmuar dhe nga mediat spanjolle, që nënvizojnë se mes Realit dhe mbrojtësit kanadez ka një parakontratë, që do ta vishte atë me të bardha në vitin 2024 ose në vitin 2025 në varësi të bisedime që Reali do të zhvillojë me Bajernin e Mynihut.

Me kanadezin, Reali po ndjek të njëjtën strategji siç bëri me Toni Krosin (2014) dhe David Alabanë (2021).

