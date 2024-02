Gazi flet pas eliminimit, komenton dhe Julin: Unë e kam bërë këtë Big Brother

Gazmend Ujkashi, pas eliminimit nga Big Brother Vip 3, ku qëndroi për 44 ditë, ka folur për lojën e tij, por dhe ka komentuar debatin e ditëve të fundit me Jul Dedën.









Gazi tha se Juli e shiti dhe se nuk e kuptoi pse ai e quajti besëprerë, kur paktin që kishin bërë bashkë, e kishte respektuar deri në fund.

I ftuar në 'Ftesë në 5', ish-konkurrenti pati dhe një përplasje me të ftuarit, në lidhje me mënyrën sesi është interpretuar loja e tij gjatë qëndrimit në shtëpinë vip.

Pjesë nga diskutimi:

Gazi: Kur je në karrige ti nuk e di si luhet loja brenda. Unë i kam të gjitha të qarta. Vetë Juli kur i tha Arbri që duhet të bëni humor jo vetëm debate, ai tha që e kemi bërë.

Eduart Deda: Si filozofi ti ishe lojtar i jashtëzakonshëm, por në momentin që del… dhe tha në prime jam censuruar

Gazi: Unë nuk thash këtë, në prime është parë e arsyeshme të shihet një sherr

Eduart Deda: Ti je i palumtur sot që ke dale, ndërkohë që duhet të ishe i lumtur.

Gazi: Jo nuk është e vërtetë.

Eduart Deda: Ai thotë që nuk janë transmetuar

Balina Bodinaku: Unë nuk mendoj se doje të dilje mbrëmë

Gazi: Unë doja të dilja mbrëmë

Eduart Deda: Ti u zemërove shumë dhe nise direkt konfliktet me Julin. Problemi kryesor i yti, që vijmë edhe tek gjëja tjetër pse ke dalë sot, interpretimi është i gjithi.

Gazi: Unë jam mërzitur me videon, sepse u dha vetëm e imja. Kur unë kam pasur debatin më të fortë me Ilnisën, Juli më ka shitur në prime. Ai tha se Gazi është besëprerë, unë Ilnisën e kisha kryqëzuar, ndërsa ai më shiti. Të nesërmen i thashë hajde bëjmë xhiron, dhe i kërkova të ma shpejtonte. I thash ku jam unë dhe ku është Ilnisa në marrëdhënie me ty. Ai iu shmang, nuk ma tha. Atëherë i thash, po bën lojtarin. Direkt kam ndenjur duke skanuar sjelljet e tij.

Balina Bodinaku: Deri diku jam në një mendim me ty.

Gazi: Pastaj kam bërë katër orë debat me Julin dhe e mora vesh idenë e tij. Aty bëmë divorc i thash. Më pas kur do pija të nesërmen në mëngjes kafe, dëgjoja në kor ‘injoroje’. Ilnisës i kam thënë që unë po të gjeta një moment keq, do të të hedh.

Balina Bodinaku: Nuk shfaqej shumë kjo o Gazi.

Gazi: Ilnisa ishte në një krizë të paparë nervore. E kuptoni ju. Unë e kam bërë këtë Big Brother.

Balina Bodinaku: Ti iu ktheve Julit kundër në momentin që kishte nën ombrellë 80% të shtëpisë. Në atë moment u gjete pa lojë.

Ols Abazi: Nëse je lojtar je vetëm fitues, nëse bëhesh njeri humb në atë lojë.

Bieta Sulo: Unë mendoj që Gazi e ka tek pjesa pse e quajti besëprerë

Gazi: Po pse më quajti ashtu kur unë i qëndrova besnik paktit që bëmë me Julin brenda shtëpisë.