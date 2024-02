Erjola i tha se e konsideron të vdekur, reagon vëllai i Ilnisës

Vëllai i Ilnisës ka reaguar pas veprimit të Erjolës ndaj motrës së tij ditën e sotme në “Big Brother”.









Erjola vendosi ti gatuaj një hallvë Ilnisës për ti treguar se e konsideron atë një banore të pa jetë në sytë e saj.

Teksa Erjola i përmend vdekjen dhe i gatuan hallvën, vëllai i gazetares bashkë me vajzën e Ilnisës kanë ngrënë torte për shëndet dhe jetë të Ilnisës, kështu është shprehur Kevin Agolli në një foto të postuar në Instagram.

“Me Anaisin, per një tortë sot. Për shëndet e jete për te ëmën e saj dhe motrën time!”-shkruan ai

Ishte Erjola që ngriti një plan bashkë me Julin dhe Ledjonën për të futur në lojë Ilnisën.

Loja ka vazhduar dhe Erjola ka vendosur të gatuaj një hallvë. Gatim i saj ishte posaçërisht për Ilnisën e cila duke mos kuptuar gjestin i ka kërkuar shpjegime Erjolës.

Ja si iu përgjigj banorja:

“Natën kur pashë klipin u preka. E patë reagimin tim. U ula me ty, më dole në shteg. Vura veten në një test, e di që deri dje nuk e kishe kuptuar afrimitetin tim me ty. Unë u afrova me ty për të të vënë në lojë ty dhe Meritonin. Një person që u prek, iu cënua burrëria… Ti ma jep dorën për lojë, sapo i thashë Julit që ti përdor vajzat. Hakmarrjen do të ta servir në një pjatë të ftohtë… Si lojtare s’do ta bësh gjumin rehat, si banore po iki të ta ha një pjatë hallvë sepse figurativisht, për mua ke vdekur…”-shprehet ajo

Më pas Ilnisa është parë e përlotur, gazetarja thotë se ai veprim nuk duhet të bëhej nga ana e saj pasi ketë format e shikon edhe vajza e saj.

Më tej ajo shprehet se loja dhe ofendimet e saj kanë qenë brenda kufijve dhe kurrë nuk i ka uruar vdekjen dikujt.

Sakaq Erejola nuk pendohet dhe thotë se sa të jetë në “Big Brother” do t’ia nxi jetën Ilnisës pasi ajo i ka hyrë në hak.