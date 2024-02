Ish i dashuri apo raport tjetër mes tyre? Publikohet fotoja e Sarës dhe Silvit jashtë ‘BBVIP’

Ende pa hyrë në shtëpi, banori më i ri i BBV, Silvi, trazoi ujërat me deklaratën që bëri në “Fan Club”. Ai tha se njihej me njërën nga banoret, Sara Gjordeni. Silvi tregoi se me Sarën ka pasur disa momente flirti, por vetëm kaq, nuk zbuloi më shumë detaje.









Por për ta vërtetuar këtë, Silvi tha se, shumë shpejt do të dilnin edhe fotot në rrjet. Pasditen e sotme, në portale ka qarkulluar një foto e Silvit dhe Sarës pranë njëri-tjetrit.

Nuk dihet saktësisht se çfarë mund t’i ketë bërë bashkë, një event apo edhe një dalje e shkurtër, megjithatë Silvi dhe Sara, me sa duket, nuk kanë dëshirë që të zbulojnë më shumë nga raporti i tyre jashtë shtëpisë.