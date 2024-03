Franko Burraj ka shkruar historinë duke u bërë i pari atlet shqiptar mashkull që kualifikohet në gjysmëfinalet e një kampionati botëror.









25-vjeçari po merr pjesë në Botërorin që po zhvillohet në Glasgou të Skocisë dhe arriti të kualifikohet për në gjysmëfinalet e 400-metrave me kohën 46.86 sekondat, 3 të qindat më pak se rekordi kombëtar që mbahet nga vetë ai.

Gara e gjysmëfinales do të zhvillohet po sot, në orën 22:10, me Burrajn që do të synojë finalen.

