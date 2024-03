VIDEO/ Sulmuesi shqiptar është i pandalshëm, shikoni super-asistin në kualifikimin e skuadrës së tij në Kupën “Champions”

Xhiakomo Vrioni duket se e ka lënë pas kartonin e kuq të marrë në ndeshjen e parë të New England Revolution në MLS dhe ka bërë protagonistin në kualifikimin e kësaj të fundit në Kupën e Kampionëve të Amerikës Veriore & Qendrore.









Në sfidën e kthimit kundër Independiente, Vrioni u aktivizua për 90 minuta të plota, duke u bërë protagonist dhe në minutat e fundit të takimit.

Me një kalim fantastik, ai la pas mbrojtësin kundërshtar dhe më pas i dhuroi shokut të tij të skuadrës, Kaje, një top fantastik, me këtë të fundit që vetëm duhet ta shtynte drejt rrjetës.

ASISTI I VRIONIT – VIDEO KËTU

Kështu New England është kualifikuar për në fazën e 1/8-ave, me sfidën tjetër që do ta ketë përballë skuadrës nga Kosta Rika, Alahuelense.

