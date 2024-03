EMRI/ Bënte jetë luksoze, Italia i konfiskon pasuri mbi 4.5 milionë euro biznesmenit shqiptar

Autoritetet italiane, i kanë sekuestruar disa pasuri biznesmenit shqiptar, Gëzim Sallaku.









Sipas raportimeve nga mediat italiane, biznesmenit 53-vjeçar, i cili jeton në Itali, i është sekuestruar pasuri me vlerë mbi 4.5 milionë euro.

Mësohet se pasuritë e sekuestruara, që tashmë do ti kalojnë shtetit italian, përfshijnë një vilë me vlerë të konsiderueshme në Sale Marasin, plus aktivitete sipërmarrëse që operojnë në sektorët e hoteleve luksoze, të ndërtimit dhe të pasurive të paluajtshme.

Sallaku ka qenë edhe më parë në qendër të çështjeve ligjore, por financat tashmë e nxorën zbuluar.

Sipërmarrësi shqiptar raportohet se kishte një standard të lartë jetese, por deklaronte të ardhura të ulëta në organet tatimore.

Masa e ndalimit të tij parashikon mbikqyrje të veçantë të sigurisë publike për 5 vite dhe detyrimin për të mos u larguar nga bashkia ku kishte vendbanimin.