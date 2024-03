Hapi i fundit drejt bashkimit të Grupit Opozitar/ Gazment Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj do të zgjidhen nënkryetarë të PD-së së Rithemelimit

Bashkimi i Grupit të Bardhit me atë të Berishës, tashmë do të bëhet edhe ‘de juro’, pasi ditën e martë, do të mblidhet Këshilli Kombëtar i kësaj force politike për të zyrtarizuar shkrirjen në një formacion të vetëm politik.









Sipas burimeve për gazetarin e News24, Osman Stafa, kryesia e vogël e PD-së së Rithemelimit, ku bëjnë pjesë Sekretari i Përgjithshëm Flamur Noka, Nënkryetarët Luçiano Boçi, Oerd Bylykbashi si dhe kreu i Këshillit Kombëtar, Edi Paloka, janë mbledhur për të diskutuar formulën se si do të ndodhë kjo shkrirje.

Ky takim ka pasur edhe bekimin e Sali Berishës. News24 mësoi se formula e bashkimit do të bëhet nëpërmjet propozimeve për ndryshime statutore. Te njëjtat burime bëjnë me dije ditën e martë, 1 orë përpara mbledhjes së këshillit kombëtar të PD-së së Rithemelimit, do të mbledhet Kryesia e Partisë, ku do t’i propozohen ndryshimet statutore, që më pas do i kalojnë për miratim Këshillit Kombëtar.

Sipas informacioneve të siguruara, pritet që të propozohet se ai/ajo, që mban postin e kryetarit të grupit parlamentar, do të jetë automatikisht edhe nën/kryetar i partisë. Çka do të thotë se kreu i Grupit Parlamentar të PD-së Gazment Bardhi, pritet të jetë nënkryetar i Rithemelimit.

Burimet i thanë News24 se një tjetër propozim, do të jetë, se edhe ai i cili është nënkryetar i Kuvendit, do të ketë postin e nënkryetarit të partisë. E thënë ndryshe, nënkryetari i katërt i PD-së së Rithemelimit do të jetë Agron Gjekmarkaj. Bashkimi i grupit të Bardhit dhe Berishës do të prodhojë ndryshime edhe në kryesinë e partisë, ku në këtë forum do të bëjnë pjesë edhe deputetë të grupit të Gazment Bardhit.

Edhe sa i takon këtij ndryshimi, formula do të gjendet në propozimet për ndryshime statutore, ku me propozimin që do të bëhet, në kryesi automatikisht do të bëjnë pjesë kryetarë, nënkryetarë të komisioneve parlamentare, nënkryetari i grupit parlamentar, etj. Po ashtu një emër i cili ende nuk është bërë pjesë e mbledhjeve të grupit parlamentar të PD-së, është Jorida Tabaku. Kjo e fundit me ndryshimet statutore që priten të miratohen nga Këshilli Kombëtar, ka të drejtë të jetë anëtare e kryesisë. Por kjo sipas burimeve do të ndodhë në momentin kur Tabaku do të njohë PD-në e Rithemelimit.

Një tjetër emër i cili do të jetë në kryesi është edhe Ervin Salianji, i cili është nënkryetar i grupit parlamentar të PD-së. Një tjetër pikë e rendit të ditës, të martën, do të jetë edhe krijimi i grupeve të punës, që do të merren me zgjedhjet e kryetarëve të 19 degeve të PD-së, të cilat janë pa drejtues.