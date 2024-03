“Je sjellë si copë m…”- Egla kritikon Ilnisën për qëndrimin ndaj veprimeve të Meritonit: Je po aq bashkëfajtore

Veprimet e Meriton Mjekiqit ndaj Rike Roçit një natë më parë në BBV, kanë ndezur sërish debate mes banorëve, por këtë herë mes partneres së tij, Ilnisa Agolli dhe aktores Egla Ceno.









Egla është shprehur e zhgënjyer nga qëndrimi i Ilnisës ndaj kësaj situate, duke u shprehur se ajo duhet të kishte reaguar dhe Meritoni t’i kërkonte falje Rikes.

“Je sjell si cop m…”, i tha Egla, ndërsa shtoi më tej “Je po aq bashkëfajtore sa ai me qëndrimin tënd. Nuk mund të bësh ti ‘unë jam zonjë, nuk e di çfarë ka bërë partneri im’”.

Nga ana tjetër Ilnisa u shpreh se nuk ishte prezente kur ka ndodhur situata dhe sipas saj, nuk ka pasur çfarë të bëj.

Pjesë nga debati:

Ilnisa: Mos shpik Egla. Se ti nuk di as edhe një gjë, zero. As edhe një gjë nuk di.

Egla: E di çfarë figure ke bërë dje..

Ilnusa: Çfarë figure? Që nuk isha prezente?

Egla: Si u solle më vonë mi.

Ilnusa: Si u solla? Fola sa fola. Çfarë duhet të bëja unë?

Egla: Nëse të intereson marrëdhënia me të duhet të kishe bërë që ai të mos flinte pa i kërkuar falje Rikes. Asnjë gjë nuk është bërë akoma, por dije që je në shtëpinë e Vëllait të madh, nga ku nuk duhet të dali një mesazh I tillë kurrën e kurrës.

Ilnisa: Po ti e di sa i rënduar është ai?

Egla: A je në një marrëdhënie me atë çunin ti moj, se të shoh që fle më të? A je në marrëdhënie më të apo jo?

Ilnisa: Po.

Egla: Atëherë je sjell si cop m….

Ilnisa: Kontrollohu!

Egla: Më ka ikur truri dje për ta mbajtur veten që të mos agravohej situata. Unë nuk po aktroj.

Ilnsa: Ç’të duhet ty se c’marrëdhënie kam unë me atë, po ik

Egla: Ja që më duhet se jetoj këtu. Mbyll gojën të paktën! Je po aq bashkëfajtore sa ai me qëndrimin tënd. Nuk mund të bësh ti ‘unë jam zonjë, nuk e di çfarë ka bërë partneri im’.

Ilnsa: Duhet të të jap llogari ty?

Egla: Po mi, se jetojmë këtu. Po ik mbushu, thuaj atij çunit si është atë bëj.