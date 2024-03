A ka trajnuar Shqipëria ushtarë ukrainas? Ambasadori Volodymyr Shkurov tregon si qëndron e vërteta

Ambasadori i Ukrainës në Tiranë, Volodymyr Shukrov, i ftuar në emisionin “Kjo javë” nga Nisida Tufa në News 24, u pyet nëse ushtarakë ukrainas janë trajnuar në Shqipëri.









“Keni një informacion shumë të saktë. Nuk mund të them detaje për këtë, por mund të them se është e vërtetë. Vlerësimi për këtë në Ukrainë është shumë i lartë. Mund të them se përgjatë vizitës (së Zalenksyt në Tiranë), kjo çështje u diskutua dhe u vlerësua me notat më të larta”, theksoi ai.

Duke folur për marrëdhëniet midis dy vendeve, ai tha se pas luftës mund të bashkëpunohet në disa fusha.

“Vlerësoj gjendjen aktuale të marrëdhënieve Shqipëri-Ukrainë. Ne e kuptojmë që pas luftës do të jetë i mundur zhvillimi i bashkëpunimit të mundshëm në disa fusha si transporti, bashkëpunimi portual, bujqësia, si dhe në teknologjitë moderne. Mund të them që këto marrëdhënie po zhvillohen në një mënyrë të mirë dhe në një stad dinamik. Ekonomitë tona po plotësojnë njëra-tjetrën. Për Ukrainën ekzistojnë të gjitha mundësitë për t’u bashkuar me rajonin e Ballkanit”, u shpreh Shukrov.