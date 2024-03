Kapen rreth 100 kg lëndë narkotike e ndarë në pako në Igumenicë. Vihen në pranga shqiptari dhe një grek

Një ngarkesë prej 87.5 kg marijuanë është kapur në Igumenicë nga policia greke.









Një automjet nuk i është bindur urdhrit të policisë greke për të ndaluar në Igumenicë, por ka shtuar shpejtësinë duke u larguar.

Gjatë ndjekjes automjeti është përplasur me një mjet të parkuar në zonën e Mazarakias në Igumenicë dhe ka ndaluar.

Nga automjeti kanë dalë dy persona që kanë tentuar të largohen me vrap por janë ndaluar nga policia. Brenda mjetit të braktisur janë gjetur dhe sekuestruar 66 pako me 87.5 kg marijuanë dhe 10 pako me 11 kg hashash të llojit “çokollatë”, në total 98.5 kg drogë.

Nga verifikimi i mjetit, rezulton se është në pronësi të një shtetasi grek që ndodhet i burgosur. Drejtuesi i mjetit, i arrestuar, është një shtetas grek që nuk kishe leje drejtimi automjeti ndërsa pasagjer një shtetas shqiptar, i cili rezulton me masë ndalimi hyrje në Greqi.

Prej fillimit të vitit policia greke ka sekuestruar rreth 540 kg marijuanë dhe hashash, që dyshohet se kanë ardhur nga Shqipëria.