Takim sekret, Mançester Junajtid është gati të zëvendësojë Ten Hag me ish-trajnerin e Brojës

Dan Ashuorth nuk ka nisur ende punë si drejtori sportiv i Mançester Junajtid. Por ai ka filluar që tani punën për të gjetur trajnerin e ri të “djajve të kuq” pasi duket se Ten Hag nuk do ta ketë shumë të gjatë në këtë detyrë.









“The Sun” ka zbuluar se Ashuorth, nën udhëzimin e Xhim Ratklif, ka zhvilluar një takim sekret me atë që cilësohet si kandidati kryesor për të zëvendësuar Ten Hag, Graham Poter. Ashuorth ka punuar përkrah Poter në vitet kur të dy ishin pjesë e Brajton dhe tashmë po bëhet gati ta përfshijë atë në planet e Mançester Junajtid.

Ratklif raportohet se ka qenë gjithmonë një fans i madh i Poter, duke parë punën e tij te Brajton dhe në të kaluarën ishte munduar që ta bënte trajner të Nicës, një tjetër klubi që ka në pronësi. Vetë trajneri, i shkarkuar në prillin e vitit të kaluar nga Çelsi, ka refuzuar çdo ofertë deri tani, në pritje të një mundësie të mirë me një klub me pretendime. Ndaj një ftesë nga Mançester Junajtid, vështirë se do të refuzohej.

