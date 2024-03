Takim me trajnerin, Fernando Santos i jep Muçit shembullin e Ronaldos. Detyron futbollistin shqiptar që të…

Ernest Muçi po shkëlqen që në ndeshjet e tij të para me Beshiktashin. Por trajneri i klubit turk, Fernando Santos, është i bindur se futbollisti ofensiv shqiptar ka mundësi shumë të mëdha përmirësimi për t’u kthyer në një lojtar të klasit botëror.









Për këtë arsye, trajneri i cili insistoi vetë që Muçi të transferohej në Turqi, ka zhvilluar një takim me futbollistin në ditët e kaluara. Sipas mediave turke, në këtë takim, ia ka këshilluar 22-vjeccarin që të mos i besojë vetëm talentit të tij dhe teknikës së lartë që padyshim ka, por të përmirësojë edhe fizikun.

Në këtë takim mësohet se ai i ka dhënë shembullin e lojtarëve me të cilët ka punuar më përpara, si Ronaldo dhe Nani. Ai i ka kujtuar Muçit se këta emra nuk do të kishin bërë karrierë në futbollin e rëndësishëm ashtu siç bënë nëse nuk do të kujdeseshin për përgatitjen fizike.

Kështu, trajneri e ka këshilluar lojtarin që të punësojë një përgatitës atletik personal pasi duhet që të forcojë pjesën e sipërme të trupit. Bëhet e ditur se Muçi ka pranuar këtë këshillë dhe ka vendosur që të punësojë një specialist të tillë. Mendohet se ai do e marrë një të tillë nga Shqipëria dhe do e paguajë vetë për të punuar rregullisht me të për të përmirësuar fizikun ashtu siç i kishte kërkuar Fernando Santos.

