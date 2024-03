“Çfarë nuk po na dëgjojnë veshët”- Policia hyri në ambientet e shtëpisë, banorët pas shoqërimit të Liam Osmanit: E dija se diçka nuk shkonte…

Ditën e sotme banorët mësuan nga një zarf që hyri në shtëpi se konkurrenti që u bë pjesë e formatit gjatë spektaklit të mbrëmshëm është shoqëruar nga policia.









44-vjeçari Liam Osmani është shoqëruar nga policia pasi akuzohet për mashtrim.

Policia ka shkuar në ambientet e shtëpisë, për të arrestuar konkurrentin pasi ky shtetas, në vitin 2019, nëpërmjet mashtrimit, ka përvetësuar 17 bileta turistike për në Gjermani, për të cilat nuk ka kryer pagesat përkatëse.

Këtë ngjarje e kanë komentuar edhe banorët ku shprehen se Liami ju kishte pëlqyer dhe ndiheshin mirë me energjinë e tij dhe ngjarja qe ndodhi i ka habitur tej mase.

Egla: Unë u gëzova kur erdhi se më pëlqejnë këto skenat me miell me gjëra. Por e dija se diçka nuk shkon me të.

Erjola: Un e pyeta ku jeton më tha në Gjermani

Ledjona: Mua më pëlqeu ai

Juli: Ca nuk po na dëgjojnë veshët

