Këto tre shenja të horoskopit kanë më shumë gjasa të ndahen gjatë muajt mars

Shumica prej nesh mezi presin marsin, sepse ai sjell me vete pranverën dhe shumë ndryshime falë lëvizjeve planetare të Venusit, Marsit, si dhe Hënës së Plotë dhe eklipsit hënor te Dashi.









Për disa shenja, megjithatë, muaji i parë i pranverës nuk pritet të jetë aq i lehtë, pasi rrezikojnë t’i japin fund marrëdhënies së tyre përgjithmonë.

Binjakët

Ju i shtyni të gjitha, edhe pse nuk është stili juaj, ndaj tani do ta gjeni para jush. Ju e dini se në cilat fusha marrëdhënia juaj po lëkundet dhe çfarë duhet të rregullohet menjëherë. Ju dëshironi një përditshmëri romantike dhe tjetri është në universin e tij, edhe pse ai ka shumë ndjenja për ju.

Por nuk i gjen në diskutim dhe kjo duhet të ndryshojë. Bëjeni sa më shpejt që të jetë e mundur, jini të sinqertë, edhe nëse lëndon njëri-tjetrin – kjo është mënyra e vetme për të shmangur një ndarje të keqe.

Peshorja

Shumë herë ndjeni personin e panevojshëm në dhomë. Edhe pse jeni kujdesur për jetën tuaj së bashku në shumë fusha, duke kërkuar gjithmonë të jetoni së bashku eksperiencat më të bukura, kjo shpesh nuk njihet.

Personi tjetër është angazhuar në punë ose për ndonjë problem familjar dhe ju mendoni se po ju injoron. Ju duhet menjëherë të ndaloni së menduari negativisht. Nëse mendoni se ju mungon liria, kjo është çështje tjetër. Është tjetër gjë të jesh i tepërt dhe tjetër të jesh i burgosur.

Peshqit

Ndërkohë që ndonjëherë ndiheni sikur nuk po performoni më mirë në marrëdhëniet tuaja me njerëzit, kur gjërat shkojnë në këtë mënyrë dhe ju sulmoni, është një fatkeqësi. Po kështu në mars do t’ju jepen shumë mundësi për të shprehur lidhjen tuaj, por gjëja e fundit që dëshironi është të debatoni me burrin tuaj.

Por ndonjëherë nuk ka zgjidhje tjetër dhe këtë duhet ta mendoni vetë, me shumë kujdes dhe pa e turbulluar gjykimin tuaj me mendime hipotetike që përfshijnë vetëm skenarë katastrofikë.