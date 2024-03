“Pa Ramën e PS-në, SPAK-u s’do kishte lindur” – Spiropali i përgjigjet Bashës: Prokuroria e Posaçme nuk ka nevojë ta mbrojë kush! Hajde voto amnistinë

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin i është përgjigjur kreut demokrat Lulzim Basha në lidhje me deklaratën e këtij të fundit, i cili tha se Edi Rama kërkon të krijojë një komision të posaçëm për të kontrolluar punën e SPAK.









Spiropali, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, shprehet se sa të jetë Edi Rama dhe Partia Socialiste në pushtet, SPAK do të bëjë punën e vetë, ndërsa shton se nuk kanë asnjë punë me Prokurorinë e Posaçme.

Ajo gjithashtu i bën thirrje Bashës, të votojë Amnistinë Penale, duke i thënë “hajde nxirr nga burgu ata që i fute vetë”.

“Lulëzim Basha vazhdon i bie fyellit përgjumësh, fiks aty ku i binte kur ata që e dinin zgjuar i shkonin pas nga humbja në humbje dhe bërtisnin fitore! Lulëzim, hajde voto amnistinë të nxjerrësh nga burgu ata që i fute vetë duke i nxitur të bllokojnë rrugët se do rrëzohej Rama, se SPAK-u s’ka nevojë ta mbrojë kush as nga Edi Rama, as nga Partia Socialiste, pa të cilët SPAK-u as do kishte lindur! Sa të jetë Edi Rama dhe PS në qeveri, qeveria s’ka asnjë punë me SPAK-un dhe SPAK-u i ka duart e lira të bëjë punën e tij pa pyetur se kush qeveris e kush flet me vete në ballkon apo nëpër gjumë!”, shprehet Spiropali.

Deklarata e Bashës:

Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion, e cila sot po anatemohet nga të gjitha anët, por në asnjë anë më shumë sesa nga kryeministri i cili në fshehtësi bashkë me njerëzit e tij në parlament dëshiron të krijojë një komision të posaçëm për të mbikëqyrur SPAK-un.

Dëshirë që i është shtuar në veçanti pas ngjarjeve të fundit, siç është intervista e ish-zëvendëskryeministrit tashmë në arrati dhe në kërkim ndërkombëtar dhe dënimi me burg të ish-drejtorit të Kundërzbulimit të FBI-së për New Yorkun, Charles Mcgonigal.

Kësaj dëshire të çuditshme në fakt, i është shtuar së fundmi edhe shqetësimi i kryeministrit shqiptar për sjelljen e hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit në zyrat e shtetit.

Sigurisht për një njeri që ka rrahur gjoksin me të dyja grushtet se është autor i Reformës në Drejtësi, këto dy pohime janë shumë më problematike sesa të ulërijë në kupë të qiellit nga kupa e kokës kudër SPAK-ut apo BKH-s.

Janë domethënëse sepse tregojnë qartë se Edi Rama ka frikë nga drejtësia, i trembet drejtësisë dhe tani ka nxjerr gërshërët për të prerë këmbët dhe duart e drejtësisë. PD është në mbështetje të institucioneve të drejtësisë, PD është në mbështetje pa kushte të SPAK-ut, sepse PD beson se ky është shansi i vetëm për t’i dhënë fund pandëshkueshmerisë dhe për të sjell barazinë para ligjit për çdo shqiptarë kudo ku ndodhet.