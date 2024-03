VIDEO/ Presidenti Biden puth në kokë kryeministren Meloni gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë

Presidenti i SHBA, Joe Biden dhe kryeministrja e Italisë, Georgia Meloni u takuan në një atmosferë veçanërisht miqësore në Shtëpinë e Bardhë dy ditë më parë.

Sipas agjencisë së lajmeve Ansa, presidenti amerikan e ka pritur Melonin në Zyrën Ovale me këngën “Georgia on my mind” të Ray Charles.

Pas largimit të saj, ai i ka thënë lamtumirën duke e puthur në kokë. Videoja tashmë është bërë virale në Twitter.

Gjatë takimit të dy udhëheqësit përsëritën mbështetjen e tyre për Ukrainën, angazhimin e tyre për të shmangur një përshkallëzim në Lindjen e Mesme dhe për të mbrojtur të drejtën e lundrimit në Detin e Kuq, i cili kërcënohet nga sulmet Houthi.

BIDEN PLANTED A KISS ON ITALIAN PRIME MINISTER MELONI’S HAIR WHILE HOSTING HIM AT THE OVAL OFFICE YESTERDAY.

THERE MAY BE A NEW DIPLOMATIC TREND PIC.TWITTER.COM/UYJJ8M5VXP

— S P R I N T E R (@SPRINTER99800) MARCH 2, 2024