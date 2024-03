Meta: Vendosja e bazës ushtarake të NATO-s në Kuçovë, është vlerësim i Aleancës për Shqipërinë

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta është shprehur se përzgjedhja e Kuçovës nga NATO për vendosjen e bazës ajrore është vlerësim i Aleancës për Shqipërinë.









Dronet bayraktar-baza-kucove-NATO-Baza-ajerore-dron-shqiperia-rama-inagurimi-brenda-bazes-kucove (21)

Meta theksoi se Partia e Lirisë do të ndihmojë që Shqipëria të plotësojë të gjitha detyrimet ndaj NATO-s dhe garantoi se do të mbështesë fuqimisht edhe në të ardhmen bashkëpunimin strategjik me Aleancën.

Ilir Meta: Partia e Lirisë përshëndet ngjarjen shumë të rëndësishme të hapjes së bazës moderne ajrore të NATO-s në Kuçovë dhe e vlerëson si një investim strategjik për sigurinë tonë kombëtare, atë rajonale dhe të vetë Aleancës së Atlantikut të Veriut.

Përzgjedhja e Kuçovës si vendndodhje e kësaj baze është një vlerësim që NATO ka për Shqipërinë dhe kontributin e saj në sigurinë e rajonit.

Partia e Lirisë është e përkushtuar që NATO të forcohet më tej si në aspektin politik, ashtu edhe atë ushtarak dhe garanton se do të mbështesë fuqimisht edhe në të ardhmen bashkëpunimin strategjik me Aleancën.

Partia e Lirisë shpreh gadishmërinë për të ndihmuar që Shqipëria të plotësojë të gjitha detyrimet ndaj NATO-s, por edhe për të marrë përgjegjësi të reja.

Zgjerimi i NATO-s në Ballkan është një kontribut përcaktues për sigurinë, paqen dhe vlerat e demokracisë.