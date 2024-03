Statistika/ Interi kërkon pikët e vjetshme, Xhenoa është në moment pozitiv

Interi do të presë Xhenoan në “San Siro” në ndeshjen e vlefshme për javën e 27-të në Serinë A. Njihuni me statistikat e përballjeve mes tyre:









* Interi nuk ka humbur asnjë nga 9 ndeshjet e fundit kundër Xhenoas në Serinë A duke marrë 7 fitore dhe 2 barazime. Zikaltrit kanë pësuar vetëm 1 gol në këtë periudhë. Hera e fundit kur kafituar Xhenoa ndaj Interit është në 17 shkurtin e vitit 2018, 2-0 në Ferraris.

* Interi dhe Xhenoa kanë barazuar 2 ndeshjet e fundit në kampionat vetëm 1 herë në Serinë A.

* Interi ka fituar të nënta ndeshjet e luajtura në shtëpi kundër Xhenoas në kampionat. Vetëm ndaj Fiorentinës (12) dhe Leçes(10) ka ecuri më të mirë në “San Siro”.

* Në rast të një suksesi kundër Xhenoas, zikaltrit do të arrijnë 72pikë në 27 ndeshjet e para, ekzaktësisht aq sa kishin vjet (në 38javë të luajtura). Mund të arrijë 9 fitore radhazi në Serinë A për herë të parë me Inzagin. Hera e fundit që ka bërë më mirë kaqenë me Konten në prillin e vitit 2021.

* Xhenoa është e pamposhtur në 10 nga 11 ndeshjet e fundit nëkampionat duke marrë 4 fitore dhe 6 barazime. Vetëm Interi kapasur ecuri më të mirë me ndeshje pa humbje gjatë kësaj kohe.

* Me 4 golat e realizuar kundër Atalantës, Interi është skuadra qëka shënuar më shumë gola në këtë sezon në 5 kampionatet kryesorë në Europë 67. Ka bërë më mirë sesa Liverpuli dhe Bajerni me63 gola.

* Vetëm Herri Kejn ka shënuar më shumë gola sesa Lautaro Martinez 27 me 23 në këtë sezon në 5 kampionatet kryesorë të Europës.

* Tripleta e fundit në Serinë A e Henrik Mkitarian është shënuar pikërisht ndaj Xhenoas kur mbante veshur fanellën e Romës.

* Mateo Retegi është i vetmi lojtar me nënshtetësi italiane që kashënuar të paktën 2 gola si me të majtën, me të djathtën dhe mekokë në këtë sezon.

