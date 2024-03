Vëllai i Liridonës takon dy nipërit në Suedi: Ata kishin vetëm një kërkesë, të vinin në Kosovë për të vendosur lule te varri i nënës së tyre

Vëllai i Liridona Ademajt, e cila u vra disa muaj më parë në Kosovë ka takuar dy fëmijët e saj në Suedi. Leonard Ademaj tha se kërkesë e tyre ishte që të vijnë në Kosovë dhe të vendosin lule te varri i nënës së tyre.









“Sot i takova nipat Dionin dhe Diarin, fëmijët e Liridonës tonë, pas disa muajsh dhe pas një ngjarje tragjike që do t’i përcjellë tërë jetën. U përqafuam gjatë. Ata e patën vetëm një kërkesë: a mundemi me ardhë në Kosovë me dërgu lule te varri i nanes? Falënderojmë shërbimet sociale në Suedi për kujdesin profesional”, ka shkruar ai.

Liridona Ademaj, 30-vjeçare u vra më 29 nëntor, në rrugën “Dalip Alshiqi” në Prishtinë. Për vrasjen e saj është arrestuar bashkëshorti i saj Naim Murseli nën dyshimin se ka porositur vrasjen e saj dhe dy të tjerë.