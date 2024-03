Fredi Belerit u dënua me dy vite burg nga GJKKO dhe raportet me Greqinë, ja çfarë thotë ministri i Jashtëm, Igli Hasani

Pas mbledhjes së qeverisë, ministrat përkatës kanë dalë para gazetarëve për të bërë publike vendimet e marra.









Ministri i Jashtëm, IglI Hasani u pyet nga gazetarët në lidhje me vendimin e GJKKO për të dënuar me dy vite burg, Fredi Belerin, kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës.

Hasani u përgjigj shkurtimisht duke thënë: Shqipëria do të vazhdojë të respektojë vendimet e gjykatave, të mbështesë punën për reformën në drejtësi dhe të kryej detyra për integrimin në BE.

Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar mori ditën e djeshme (5 mars) vendimin për të dënuar me dy vite burg Belerin , i cili akuzohet për blerje votash, ndërsa bashkëpunëtori i tij Pandeli Kokaveshi është dënuar me 1 vit e 6 muaj, por dënimi me burg për të është pezulluar dhe do të qëndroj 3 vite shërbim

Vendimi i GJKKO:

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar më datë 31.07.2023 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: Dërgimin për gjykim të ҫështjes penale në ngarkim të të pandehurve Dhionisios Alfred Beleri dhe Pandeli Kokaveshi akuzuar për figurën e veprës penale “Korrupsioni aktiv në zgjedhje” kryer në bashkëpunim e parashikuar nga nenet 328 – 25 të Kodit Penal.

Gjykimi i kësaj ҫështje u zhvillua me rregullat e gjykimit të zakonshëm. Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Erjon Çela, Irena Gjoka dhe Flora Hajredinaj, me vendimin Nr. 14, datë 05.03.2024 vendosi:

Deklarimin fajtor të të pandehurit Pandeli Kokaveshi, për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv në zgjedhje” kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 328 – 25 të Kodit Penal dhe në bazë të këtyre dispozitave, dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 6 (gjashtë) muaj burgim.

Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdhërohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim, për pjesën e mbetur pa vuajtur të tij, duke e vënë të pandehurin Pandeli Kokaveshi ne provë për një periudhë kohe prej 3 (tre) vjetësh, me kusht që gjatë kësaj kohe të mos kryejë vepër tjetër penale si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyrën e Shërbimit të Provës ku ka vendbanimin e tij.

Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “b” të K.Pr.Penale, shuarjen e masës së sigurimit personal “Detyrimi për t u paraqitur në Policinë Gjyqësore” e caktuar ndaj të pandehurit Pandeli Kokaveshi me vendimin Nr. 19, dt. 01.06.2023 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Deklarimin fajtor të të pandehurit Dhionisios Alfred Beleri, për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv në zgjedhje” kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 328 – 25 të Kodit Penal dhe në bazë të këtyre dispozitave, dënimin e tij me 2 (dy) vite burgim.

Vuajtja e dënimit për të pandehurin Dhionisios Alfred Beleri, fillon nga dita e arrestimit të tij dt. 12.05.2023 dhe të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.

Në zbatim të nenit 190/1 gërmat “a” dhe “ç” të K.Pr.Penale, në lidhje me provat materiale të sekuestruara për llogari të këtij procedimit penal, Gjykata disponon si më poshtë :

Një CD-R Maxell mbi të cilën është shënuar me shkrim dore “Komisariati Himarë Dt. 10.05.2023”, një DVD-R mbi të cilën është shënuar shkrim dore “Komisariati Himarë Dt.11.05.2023”, DVD+RË” EMTEC, mbi të cilën është shënuar me shkrim dore “Proc. Nr. 489 dt 08.09.10.11 i 5 – 2023 Himarë. Vlore, të qëndrojnë në dosje.

8 (tetë) karmtonedha të prerjes 5.000 lekë, të konfiskohen dhe kalojnë në favor të shtetit.

Aparat celular i llojit “RedMi”, ngjyrë e zezë, i përdorur nga i pandehuri Pandeli Kokaveshi, të konfiskohet dhe kalojë në favor të shtetit.

Aparat celular i llojit “Iphone” me ngjyrë të zezë, me mbrojtëse plastike me ngjyrë të zezë, i përdorur nga i pandehuri Dhionisios Alfred Beleri, të konfiskohet dhe kalojë në favor të shtetit.

Pajisje DVR e markës “Dahua”, numër serie SN 6J001308PA213DF64, sekuestruar shtetases Ermira Stoli, ti kthehet kësaj shtetase

Aparat celular i llojit “Iphone 11 Pro Max”, ngjyrë e zezë, me veshje të jashtme plastike të kuqe, në gjendje të fikur, me IMEI: 352843111503600, i përdorur nga dëshmitari Arsen Rama, ti kthehet ketij shtetasi.

Një qese plastike, ngjyra e bardhë, me mbishkrime me ngjyrë të gjelbër, brenda së cilës gjenden: – një faturë tatimore e subjektit me NIPT L06718204R, e datës 11.05.2023, një faturë tatimore me shkrim në gjuhën Greke, me vlerë 27,00 EUR, dy tollona nafte 10 litra dhe dy tollona nafte 5 litra të karburant “Kastrati”, dy blloqe të vegjël shënimesh me fletë me ngjitëse me ngjyrë përkatësisht rozë dhe jeshile. Një kartë e re celulari sim Vodafone, në paketim letre, me numër 0695378872, katër fletë letre me mbishkrime në gjuhën greke, të kapura së bashku, një kartë vizitë me shkrimin Laptop service, një portofol material lëkure brenda së cilit gjendet : një dokument me fotografi i plastifikuar, me shkrim në gjuhën Greke; një kartë debiti e bankës “Alpha Bank” me numër 5357 2900 0174 0104; një kartë debiti e bankës “NBG” me numër 5351 4200 2462 0605; një dokument me fotografi material plastik me mbishkrimin “Omonia” dhe me numër 14090090; dy karta plastike me mbishkrimin përkatësisht “Grand Casino” dhe “Regency Casino” si dhe tetë kartëvizita të tjera, sende këto të sekuestruara gjatë kontrollit të të pandehurit Pandeli Kokaveshi, t’i kthehen këtij të fundit.

Shpenzimet procedurale gjatë fazës së hetimit në shumen totale 166.920 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e njëzet) lekë si dhe shpenzimet gjyqësore, sipas formularit përkatës, u ngarkohen të pandehurve, në mënyrë solidare.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim nga palët brenda 15 (pesëmbedhjetë) ditëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, afat i cili fillon nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit.

Dëshmia e Belerit në sallën e gjyqit:

I nderuar zoti Kryesues i seancës!

Të nderuara anëtare të trupit gjykues!

Seancën e kaluar kisha në plan të lexoja vetëm pak rreshta, sepse nga ana e avokatëve ishin sqaruar çështjet juridike hollësisht, por duke qënë se nga ana Juaj, u ndërprenë diskutimet përfundimtare të mbrojtjes dhe të pandehurit si rrallë ose kurrë ndonjëherë, po shfrytëzoj rastin që më dhatë duke parashtruar gjerësisht diskutimet e mia përfundimtare.

Paraprakisht, për t`ju sqaruar Ju, zoti kryesues i seancës, në lidhje me sa kam parashtruar çdo seancë për mënyrën tuaj të drejtimit të seancave gjyqësore, Ju sqaroj që është e drejta ime të bëj deklarime sa herë e ndjej të nevojshme, me ose pa konsulencën e mbrojtësve të zgjedhur.

Së dyti, kam mësuar gjatë kësaj kohe në paraburgim, që seanca drejtohet nga kryesuesi me urdhëra dhe vendime të ndërmjetme, ndaj çdo vërejtje për drejtimin e seancës ju drejtohet Juve, me cilësinë e kryesuesit. Po ashtu, vendimi për përjashtimin e gjyqtares, znj. Gjoka, pasi kishte mbajtur zvarrë procesin për kallëzimin tim kundër shtetasit Abdul Rama,për dy muaj, duke ia arritur qëllimit, është përgjegjësia juaj personale.

Përgjegjësia juaj personale është edhe arsyetimi i vendimit për rrëzimin e kërkesës time për dhënien e lejes për të kryer procedurën e betimit nëKëshillin e Bashkisë Himarë. Në atë vendim Ju, me arsyetimin tuaj politik zgjidhet problemet që kishte Kryeministri, duke propozuar zgjidhje antikushtetuese, të vendoset gjendja e jashtëzakonshme në Bashkinë Himarë.

Të nderuar gjyqtarë!

Në çdo seancë kam parë këtu nga kafazi një gjykim që mund të ndodhte dikur, por jo në një shtet evropian në vitin 2024, kur mendohet që drejtësia është konsoliduar pas të paktën 30 viteve formalisht jo në diktaturë, kur drejtësia duhet të kishte guximin të bënte drejtësi. Kafazi nuk të rrënon vetëm psikologjikisht, por vështirëson edhe komunikimin me avokatin. Nga këtu kam parë përpjekjet e vazhdueshme të prokurorit,

z Xholi, i cili për ťju tërhequr vëmendjen, me qëllim që të pranonit çdo lloj kërkese të tij, kërciste stilolapsin në tavolinë. E kuptoj shumë mirë që jeni nën presion të vazhdueshëm, por ky nuk është faji im. Ju kërkuat të kryeni këtë detyrë me dëshirë, kurse unë jo. Ky është një problem politik, i cili lidhet me drejtimin e bashkisë së Himarës dhe këtë problem vendosën ta zgjidhin jo me votë, por me sajesa qesharake dhe amatoreske, duke kërkuar në vijim nga ju si trup gjykues, ta certifikoni këtë farsë.

Lexova me vëmendje konkluzionet e prokurorëve, konkluzione që qartazi tregojnë një memorial gënjeshtrash të pabazuara, të cilat në vitet në vijim, pedagogët e jurisprudencës do i përdorin para studentëve të tyre si referencën më produktive për të treguar si manipulohet nga fillimi deri në fund një proces gjyqësor. Këto konkluzione, prokurorët e nderuar me krenari mund ťua dërgojnë eprorëve të tyre politik, atyre që ua porositën, me nënshkrimin: “Misioni u krye me sukses”! Por kurrsesi këto konkluzione nuk mund të merren parasysh nga një trup gjykues.

Gjatë procesit nuk pranuat asnjë nga kërkesat e mia për ekspertizë. Nuk e detyruat policinë e shtetit të sjellë para jush vendimin e paligjshëm për pagesën e dëshmitarit. Nuk e sollët dëshmitarin të ballafaqohej me personin në fotografi që prokuroria pretendon se është i infiltruari.

Nga këto fakte dhe shumë të tjera, rezulton se edhe pse nuk kisha kërkuar gjykim të shkurtuar, procesi u realizua me praktikën e gjykimit të shkurtuar, por unë nuk përfitoj uljen e një të tretës së dënimit. Mënyra se si u zhvillua procesi prej jush dukshëm, u imponua nga prokurori.

Të gjitha pretendimet e prokurorisë u kundërshtuan nga avokatët e mi dhe u zbërthyen në detaje, si organi i akuzës në këtë çështje është udhëhequr nga policia që nga fillimi e deri në fund.

Prokuroria në çdo fazë të hetimit dhe gjykimit është përpjekur të sajojë prova të mbulojë gafat e policisë, që e vërteta të mos dalë në dritë. Që me ankimin kundër masës së sigurimit kemi pretenduar se nga vëzhgimi 24 orësh i policisë duket qartë që nuk e kam takuar asnjëherë “Detarin” e prokurorisë. Prokuroria justifikohet se është e vërtetë që jam vëzhguar dhe ndjekur 24 orë në ditë, por rezultati nuk është ezaurues dhe për të provuar këtë sjell ca gjoba që ka marrë “Detari” me një makinë, një vit më parë në Vlorë dhe po e njëjta makinë duket diku përballë një lokali ku unë qëndroja.

Po ashtu gjeti një njeri me kapuc në një foto prokuroria e posaçme dhe e hodhi shashkën, duket si Arseni. Arsenin te gjallë në seancë nuk e pyeti për foton, por e pyeti për veshjet që mbante. Kur i sjellim njeriun që ka qënë atë ditë me mua, prokuroria e posaçme kqyr kamerat nga kaloi majtas apo djathtas, dhe kaq mjafton për të bërë të pabesueshëm dëshmitarin. I kërkuam gjykatës të thirrej përsëri “Detari”, të bëhej ballafaqim ndërmjet tyre, le t`i shikonte vetë Gjykata, me sytë e saj, pse t`i besonte syve të oficerit të policisë gjyqësore, ne fund te fundit tre pale sy gjyqesore jane me shume se dy sy oficeri, por gjykata e refuzoi edhe këtë kërkesë.

Kemi deklaruar që “Detari” gënjen, është dënuar për mashtrim, prokuroria duhet t`i verifikojë deklarimet e tij. Nuk mund të mbahem në burg me deklarimet e një njeriu të vërtetuar si mashtrues dhe hajdut. Një 20 vjeçar, para 10 viteve është 10 vjeç dhe nuk mund të ketë bërë biznes me mua siç deklaronte ai. Kur i merren deklarimet e tjera, prokuroria e posaçme kujdeset që “Detari” të thojë që familja e tij kishte biznes me mua, më shiste peshk, dhe ai ndihmonte familjen, ndërkohë që po ky “Detari” duhet të ketë bërë shkollën këto 10 vitet që më shiste peshkun, siç e tha dhe vetë, në Vlorë, në një shkollë që nuk i kujtohet. Po gjatë këtyre 10 viteve ky “Detari” ka qënë në burg në Vlorë për mashtrim e në Durrës për vjedhje banesash në bashkëpunim me autorë që nuk i tregoi kurrë.

Kundërshtuam përgjimin se prokuroria i kishte bërë letrat pas arrestimit tim, dhe i ka dorëzuar në gjykatë jashtë afatit. Gjykata e posaçme e apelit në një gjykim të filluar me ankimin tim, e pranon që kërkesa e prokurorisë është pa orar, por i kërkon prokurorisë Vlorë, më dërgo një regjistër ku të jetë shënuar ora e dorëzimit të kërkesës në gjykatë. Pra i tregon prokurorisë, gjej një regjistër e shëno orën e ma dërgo. Dhe prokurorja Matilda Peza e gjeti nje protokoll ku një punonjës anonim i gjykatës së Vlorës, ku kryetar është i vëllai Enkel Peza, hodhi një firmë, pa emër e mbiemër. Me kaq, një regjistër pa vlerë, me një firmë anonime, shërbeu për të ligjëruar veprimet e policisë pa vendim gjykate. Nuk i bëri përshtypje askujt që del sekretarja në punë në orën 12 të natës, për një kërkesë që sikur është dorëzuar në orën 14/45 të ditës, një veprim ky që

mund të kryhej prej saj vetëm me urdhër të kryetarit vëllait të prokurores Peza. I kemi kërkuar këtij kryetari regjistrin e përgjimeve, emrin e punonjësit që ka firmosur në protokollin e prokurorisë, por refuzon të përgjigjet, normalisht do mbulojë të motrën. Dhe nga Ju është konsideruar veprim normal, nuk pranuat kërkesën time që t`i kërkonit Ju informacion gjykatës së Vlorës.

Kundërshtuam dëshminë e penalitetit datë 12 maj që kishte futur në dosje prokuroria Vlorë, por prokuroria e posaçme gjeti një punonjëse rrogëtare në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë që të deklarojë se ndryshimet në sistem janë bërë në datën 6 qershor 2023, ndërkohë që po I njëjti sistem kishte qënë i ndryshuar të paktën që në muajin mars. Gjatë gjithë vitit 2023 sistemi ka qënë i ndryshuar, vetëm në datën 12 maj kur duhej për caktimin e masës së sigurimit ndaj meje, sistemi nuk ishte ndryshuar.

Kundërshtuam përgjimet dhe vëzhgimet, si të kryera nga policia pa autorizim të prokurorisë, se nga vetë aktet e prokurorisë Vlorë, përgjimi dhe vëzhgimi policor ka filluar një ditë para se procedimi penal të regjistrohej në atë prokurori, por për prokurorin Xholi, është lapsus I sekretarisë.

Tani jemi në pritje, cfarë provash do sajojë prokuroria kundër tabulateve telefonike të “Detarit” apo kamerave të Ermira Stolit, që i ka marrë vetë si prova. Se ndaj u shty dhe seanca, t`i jepej kohë prokurorisë, të nxirrte nga sirtaret e policisë apo prokurorisë së Vlorës ndonjë letër tjetër që të shpjegojë:

– si ndodhet në të njëjtën datë dhe orë në dy vende njëkohësisht “Detari”, edhe në qëndër të Himarës duke folur në telefon edhe në prokurorinë Vlorë duke dhënë deklarime në orën 14, dhe duke firmosur marrëveshjen me prokuroren Matilda Peza, (se kështu tha polici Ermal Ajdini, kjo prokurore e kishte çështjen dhe me të kishte komunikuar gjithë kohës), në orën 15 të datës 8 maj.

– si ndodhet në të njëjtën datë dhe orë në dy vende njëkohësisht “Detari” edhe në qëndër të Himarës duke folur në telefon, edhe me mua në Potam, 2 km larg, në datën 10 maj ora 08/40;

-si ndodhej në të njëjtën datë dhe orë në dy vende njëkohësisht “Detari” edhe në Vlorë, edhe në Komisariatin e policisë Himarë në datën 12 maj ora 6, të dorëzonte paratë që sikur ia kishte dhënë Pandeliu, që edhe i numëroi po asnjë gisht nuk u gjet mbi to, dhe listën që edhe e kishte Pandeliu, por në xhep nuk ju gjet, edhe ia dorëzoi Arseni policit të zellshëm Ermal Ajdini.

-Si bisedoi me mua “Detari” në datën 11 maj ora 10/17 pa zbritur nga automjeti i parkuar përballë me lokalin “ICELAND”, kur në të njëjtën datë dhe orë unë gjendesha brenda lokalit.

Mbase këtu në këtë çështje, për shkak të rëndësisë që ka për policinë dhe prokurorinë janë përdorur metoda speciale teletransporti, metoda speciale komunikimi telepatik. Do dëgjojmë prokurorinë, se diçka do e ketë gjetur këto 5 ditë që ju dha kohë gjykata të marrin frymë.

Të nderuar Gjyqtarë!

Shqipëria është një vend i vogël, i cili vitet e fundit nga ikja masive e qytetarëve është bërë edhe më i vogël. Të mirë dhe të këqij, grekë apo shqiptarë, akuzues dhe të akuzuar, jemi shumë pak. Si rrjedhim, njihemi mirë dhe herët a vonë, të gjitha të vërtetat do të dalin në dritë të diellit. Dua ťju them me besim të plotë se që nga dita e parë që u iniciua kjo çështje dhe deri më sot, është dhe mbetet një çështje vetëm politike. Vendimi për arrestimin tim është marrë të mërkurën, datë 10.05.2023, në një mbledhje të zhvilluar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, ku morën pjesë drejtues nga të gjitha dikasteret e policisë. Pikërisht këtë vendim, erdhi të legjitimojë pretenca e prokurorëve. Plani ishte të më arrestonin sa të humbisja zgjedhjet dhe të më lironin përsëri një javë pas zgjedhjeve. Plan, i cili u prish nga qytetarët e Himarës që më zgjodhën kryetar.

Kjo është arsyeja që e tërheq zvarrë këtë çështje që nga fillimi, duke shkelur të gjitha parimet e drejtësisë, prezumimin e pafajësisë, barazinë para ligjit, procesin e rregullt ligjor, hierarkinë gjyqësore etj. Të gjitha vendimet tuaja ishin vendime politike. Vendim politik ishte dhe refuzimi i lejes për kryerjen e betimit, duke tejkaluar kompetencat. Këtë pjesë të vendimit ua rrëzoi Gjykata e Apelit. Vendim politik përbën edhe fakti se kallëzimet e mia janë në shqyrtim pa përgjigje, edhe pse ka kaluar shumë kohë. Po ashtu edhe kërkesa e prokurorisë për masën e dënimit 2 vjet e 6 muaj burg, nuk ka asnjë logjikë juridike. Për asnjë të pandehur me të njëjtën akuzë nuk është kërkuar kjo pretencë. Të gjitha vendimet e GJKKO-së për këtë akuzë, janë një vit me shërbim prove. Dy kryetarë bashkie me të njëjtën akuzë, jo vetëm nuk gjenden në burg si unë, por qëndrojnë në detyrë.

Natyrshëm lindin pyetja: Pse të gjendem unë përballë këtij diskriminimi? Kërkesa e prokurorisë nuk ka aspak qëllim për të bërë drejtësi. Qëllimi I saj i vetëm është dënimi im me burg për aq kohë sa i duhet Kryeministrit të bëjë zgjedhje të reja në Himarë. Dua t`i garantoj që edhe tek ky objektiv do dështojnë sepse sa herë që të bëhen zgjedhje në Himarë rezultati do jetë i njëjtë. Shurdhët dëgjuan dhe të verbrit panë, qytetarët e Himarës nuk mund t’i gënjejë njeri, siç nuk I ka gënjyer historikisht.

Është e padrejtë që kësaj çështjeje t’ i jepet konotacion patriotik. Është e pavërtetë dhe në të njëjtën kohë ofendim dhe moskonsideratë, jo vetëm për qytetarët e Himarës që më votuan, pavarësisht etnisë dhe besimit fetar, por edhe kundrejt opozitës së bashkuar. Ekskluzivitetin e patriotizmit nuk e ka vetëm Kryeministri, policia, prokuroria dhe patronazhistët e PS-së, por është detyrë kushtetuese e çdo qytetari.

Patriotizëm nuk është të rreshtohesh me gazetarë dhe avokatë që duan të bëjnë gjykatësin publik per t’i shërbyer regjimit apo interesave të pronarëve të mediave. Patriotizëm është të duash vendin dhe të mos bësh asnjë që cënon pavarësinë dhe përparimin e tij, të zbatosh Kushtetutën dhe ligjet, pavarësisht kostove momentale personale që mund të kesh.

Patriotizëm është të kryesh detyrën me ndershmëri, të mos bëhesh vegël e qëllimeve momentale të politikës. Patriotizëm është të vësh para përgjegjësisë penale këdo sado i pushtetshëm të jetë. Patriotizëm është t`i trajtosh të gjithë në mënyrë të barabartë, si shtetas të barabartë të të njëjtit shtet, të përdorësh të njëjtat mjete hetimi dhe gjykimi për të gjithë, të mos fshehësh shkeljet e ligjit nga kushdo që i ka kryer.

Zoti Xholi, ne gjendjen qe jane aktet e kesaj dosje, do te ishte e vetmja rruge ligjore te terhiqnit akuzen, dhe te gjeni pergjegjesit e vertete te kesaj situate qe ka vene sistemin e drejtesise ne prove.

Unë jam i qetë dhe besimplotë. Nuk e ndiej veten fajtor për asnjë akuzë. Herët a vonë, unë do ta gjej drejtësinë. Do të doja të ishte ky trup gjykues që t’i jepte fund kësaj farse dhe marrëzie. Nëse kjo nuk ndodh, unë kam aq durim sa t’i shkoj deri në fund çështjes.

Të nderuar zotërinj gjyqtarë!

Jo në shumë raste në jetën e një njeriu të zakonshëm i jepet mundësia të thotë një po ose një jo të madhe. Ju gjyqtarët, nga ky aspekt jeni me fat se kjo mundësi u jepet shumë herë.

Ky proces është një nga këto raste që ju viheni para historisë. Sot ju duhet t’i thoni jo presionit të pushtetit, jo dënimit pa prova, jo diskriminimit, t’i thoni jo nacionalizmit të sëmurë, t’i thoni po ndarjes së pushteteve, t’i thoni po drejtësisë së pavarur, t’i thoni po barazisë para ligjit. Të gjithë ata që marrin vendimin e saktë historia i respekton edhe i nderon, të tjerët thjeshtë janë kalimtarë. Si kalimtarë edhe besnikë të partisë – shtet do trajtojë historia prokurorët znj. Bejko edhe z Xholi. Besoj se gjatë procesit i keni shërbyer mjaftueshëm pushtetit dhe patriotizmit imagjinar. Ju lutem, është koha t’i shërbeni edhe drejtësisë, që sipas Aristotelit, është më i larti nga të gjitha virtytet.

Ju faleminderit,

Dhionisios Alfred Beleri