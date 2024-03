Kaosi në seancën plenare, Flamur Noka përjashtohet me 30 ditë. Ja çfarë u vendos për deputetët Nallbati dhe Korreshi

Sekretariati i Etikës pas kërkesës së mazhorancës ka marrë masa ndaj tre deputetëve të opozitës, për kaosin e shkaktuar në Kuvend.









Deputeti Flamur Noka është përjashtuar me 30 ditë, deputeti Gledjan Nallbati me 20 dite dhe deputeti Saimir Korreshi me 5 ditë.

Kujtojmë që seanca e së hënës parlamentare zgjati vetëm 7 minuta. Kujtojmë që seanca e së hënës parlamentare zgjati vetëm 7 minuta.

Ndërkohë një moment tensioni në Kuvend ishte ai, kur Flamur Noka është përleshur me gardistët, ndërkohë që ka tentuar të bllokojë fjalimin e deputetit të PS, Vullnet Sinaj.

Pas tensioneve, kryetarja e Kuvendit njoftoi mbylljen e seancës.

Vendimi:

Sekretariati i Etikës pasi shqyrtoi kërkesën e Grupit Parlamentar të PS, vendosi përjashtimin e deputetit Flamur Noka me 30 ditë, përjashtimin me 20 ditë të deputetit Bledjon Nallbani dhe përjashtimin me 5 ditë të deputetit Saimir Korreshi.