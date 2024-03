Kartonët e verdhë, dy titullarë të Real Madridit rrezikojnë pezullimin

Reali i Madridit do të presë sonte në mbrëmje Lajpcigun dhe trajneri Karlo Ançeloti e ka bërë të qartë se në fushë do të jetë formacioni më i mirë i mundshëm.









Suksesi 1-0 në Gjermani në ndeshjen e vajtjes nuk ofron garanci. Ndaj italiani nuk dëshiron të rrezikojë. Në fushë do të jetë dhe dy lojtarë të cilët rrezikojnë pezullimin në rast se do të ndëshkohen me karton të verdhë në takimin e sotëm në mbrëmje.

Bëhet fjalë për dy lojtarë të rëndësishëm në skuadër, Xhud Bellingam dhe Eduardo Kamavinga. Anglezi dhe francezi janë vetëm një karton lart pezullimit, por pavarësisht kësaj ata do të jenë rregullisht në fushë në formacionin titullar. Këtë e ka konfirmuar dhe vetë Ançeloti për mediat spanjolle.

PANORAMASPORT.AL