“PD u nda për shkak të dy qëndrimeve mbi marrëdhënien dhe kërkesave të SHBA”- Kreshnik Çollaku: Ja si mund të ndodhë bashkimi

Kreshnik Çollaku thotë se ndarja e PD ndodhi për shkak të dy qëndrimeve mbi marrëdhënien dhe kërkesave të SHBA.









Me anë të një postimi në Facebook, Çollaku shprehet se një palë konsideroi marrëdhënien me SHBA strategjike dhe të pakushtëzuar, ndërsa pala tjetër konsideroi marrëdhënien me SHBA, me kushte dhe deri sovraniste.

Nënkryetari i PD zyrtare thotë se ‘bashkimi ndodh nëse bie shkaku për të cilën u ndamë: Marrëdhënia me SHBA’.

Edhe sot e njëjta ndarje është, disa individë me rrogë deputeti që ndërrojnë disa karrige, nuk i bëjnë asgjë të njëjtës Ndarje.

