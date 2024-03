E rëndë/ Mes tyre 4 fëmijë, 6 persona gjenden të vrarë në një banesë

Gjashtë persona – katër fëmijë dhe dy të rritur – u vranë në atë që shefi i policisë së Otavës e quajti një të shtënë masive brenda një shtëpie në periferi të Barrhaven, të mërkurën vonë në mbrëmje.









Thirrjet në 911 filluan të vijnë rreth orës 22:50, duke i drejtuar personat e parë në Berrigan Drive pranë Palmadeo Drive. Vendi ku ndodhi ngjarja është një zonë banimi afër dy shkollave. Brenda banesës, urgjenca gjeti gjashtë persona të vdekur dhe një të plagosur, i cili u dërgua në spital.

Identiteti i të ndjerit ende nuk është konfirmuar, tha policia dhe hetimet vazhdojnë. Një mashkull, të cilin policia gjithashtu nuk e ka identifikuar, u arrestua në vendngjarje rreth 15 kilometra në jug të qendrës së Otavës.

Policia tha se nuk ka rrezik të vazhdueshëm për sigurinë publike. Nuk besohet se ngjarja ka lidhje me rast dhune. Në një intervistë me Otava Morning të CBC Radio, shefi i policisë Eric Stubbs tha se policët nuk mund të komentojnë ende në lidhje me marrëdhënien midis viktimave dhe të dyshuarit.