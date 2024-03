EMRI/ KLP emëron një prokuror të ri në SPAK, ja për kë bëhet fjalë

Olsi Dado do të jetë prokurori më i ri i Strukturës së Posaçme Anti-Korrupsion (SPAK), i cili u emërua sot nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.









Lajmin e ka bërë me dije KLP, ku thotë se kandidaturat e tjera do të miratohen në vijim me përfundimin e procesit të kontrollit të pasurisë dhe figurës nga Komisioni i Posaçëm.

NJOFTIMI

Këshilli i Lartë i Prokurorisë sapo emëroj në detyrë prokurorin e 18-të, zotin Ols Dado, si prokuror në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar pranë SPAK.

2.Kandidaturat e tjera do të miratohen në vijim me përfundimin e procesit të kontrollit të pasurisë dhe figurës nga Komisioni i Posaçëm.