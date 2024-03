Sherri mes princ Lekës dhe Elia Zaharisë, ish-ministri i Mbrojtjes: Kam shërbyer për 5 vite në familjen mbretërore! Leka një djalë i edukuar dhe i mençur

Ish-ministri i Mbrojtjes, Dritan Demiraj, ka reaguar pas publikimit të lajmeve të përplasjes fizike mes Princ Lekës dhe ish-bashkëshortes së tij, Elia Zaharia, ngjarje e ndodhur më 5 mars.







Ish-ministri shprehet se ka pasur privilegjin të punojë më shumë se 5 vite në familjen mbretërore, duke shtuar se ka drejtuar personalisht përgatitjen e tij në shumë disiplina.

“Princi me shume perkushtim stervitej çdo dite nga 5 ore per te kaluar me sukses nje nga Akademite Ushtarake me te mira dhe te veshtira ne bote ‘Royal Military Academy Sandhurst, te cilen na beri krenar pasi e perfundoi me shume sukses”, thekon ai.

Tek Princ Leka krejt ndryshe nga shume te njohur te tjere kam pare nje djale super te edukuar dhe te mençur.

Nje prind te perkushtuar si askush tjeter, nje djale shume besnik dhe te perkushtuar ndaj familjes, shokeve dhe me dashuri te madhe ndaj Kombit Shqiptar”, shprehet ish-ministri i Mbrojtjes.