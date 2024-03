FOTO/ Aktorja e fimave për të rritur prej një muaji në koma, familja përgatitet për më të keqen

Njerku i yllit të pornografisë Emily Willis, ka njoftuar se ajo nuk e ka rifituar vetëdijen nga koma prej një muaji, ndërsa familja e saj po përgatitet për më të keqen.









Willis u dërgua me urgjencë në një institucion mjekësor në Kaliforni më 5 shkurt, pasi autoritet morën një telefonatë në lidhje me gjendjen e rënduar të 25-vjeçares.

Michael Willis , njerku i saj që e rriti tha se ajo nuk reagon për javë të tëra edhe pse gjendja e saj është stabilizuar nga momenti i parë që shkoi në spital, shkruan Daily Mail.

Ajo është ende në intubim, ndërsa familja po përgatitet për më të keqen.

Babai i saj po kërkon raportet mjekësore për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me vajzën e tij, e cila përsoi arrest kardiak në kohën kur ishte në rehabilitim.

Michael Willis tha gjithashtu se Emily nuk hante shumë dhe peshonte vetëm 80 kilogramë kur u kontrollua për rehabilitim, por tha se vajza e tij ishte e dëshpëruar dhe e vendosur për t’u bërë e shëndetshme.

Familja e saj ka krijuar një GoFundMe për të ndihmuar në pagesën e qëndrimit dhe shërimit të saj në spital, i cili ka mbledhur 28,000 dollarë.

Donacionet do të shkojnë për faturat mjekësore së bashku me udhëtimin dhe akomodimin për familjen e saj, në mënyrë që ata të mund të qëndrojnë me të në spital.

“Me zemra më të rënda nga sa e kishim imagjinuar ndonjëherë, ne e gjejmë veten duke kërkuar mbështetje dhe kujdes për të dashurën tonë Emily Willis – një vajzë, motër e dashur dhe një fener drite në jetën e të gjithë atyre që e njohin”, shkruan familja e saj në internet.