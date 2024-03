Fruti ekzotik që mbron tiroiden, zemrën dhe forcon mendjen. Ja vetitë ushqyese dhe të mirat që i sjell shëndetit

Shumica prej nesh kanë provuar një shumëllojshmëri arrash, qoftë si një meze të lehtë të shëndetshme ose me një pije alkoolike. E ndërsa e dimë se është një ushqim i shijshëm dhe me shumë përfitime , shumë herë nuk dimë avantazhet e veçanta që mund të “fshehë” çdo frut për shëndetin e organizmit.









Frutat më të njohura janë bajamet, arrat dhe kikirikët, ndërsa ka të tjerë, më pak të njohur, ku ekspertët theksojnë se duhet t’i mësojmë dhe t’i përfshijmë në dietën tonë , në mënyrë që të nxjerrim thesarin unik të tyre ushqyes.

Një frut i tillë është arra braziliane, e cila vjen nga pyjet tropikale të Amazonës dhe ka një strukturë kremoze dhe aromë të pasur. Megjithatë, përveç shijes së tyre të mirë, ato përmbajnë sasi të konsiderueshme ushqyesve dhe mineraleve të nevojshme për trupin, duke ofruar mbështetje të konsiderueshme për funksionimin e trupit dhe mirëqenien e përgjithshme.

Disa nga përfitimet më të rëndësishme të arrave braziliane janë :

Janë të pasura me lëndë ushqyese

Arrat braziliane kanë përqendrime më të larta të magnezit, bakrit dhe zinkut, duke e bërë përfshirjen e kësaj arrë në dietë një zgjedhje strategjike për shëndetin. Ato janë gjithashtu të larta në shumë lëndë ushqyese të tjera të rëndësishme, si fibra, vitaminë E dhe më shumë.

Janë një burim i vlefshëm i selenit

Shumë ushqyese dhe me kalori të dendur, kjo arrë shquhet si një nga burimet më të pasura dietike të selenit, një mineral jetik për shëndetin e njeriut. Një kikirikë e vetme përmban mesatarisht 96 mcg për arrë – me disa madje që arrijnë 400 mcg – një sasi që korrespondon me 175% të marrjes së rekomanduar ditore.

Nivelet më të larta të selenit janë shoqëruar me përmirësimin e funksionit imunitar dhe përmirësimin e rezultateve për kushte të ndryshme, duke përfshirë kancerin, infeksionet dhe sëmundjet e zemrës.

Hulumtimet tregojnë se ngrënia e dy arra braziliane në ditë është po aq efektive sa marrja e një suplementi të selenit në rritjen e niveleve të selenit.

Mbështet funksionin e tiroides

Seleni, i gjetur me bollëk në arrat braziliane, luan një rol kritik në mbështetjen e funksionit të tiroides, një gjëndër thelbësore për metabolizmin e duhur, rregullimin e temperaturës, prodhimin e hormoneve dhe mbrojtjen nga dëmtimi. Marrja e ulët e selenit mund të çojë në ulje të aktivitetit të tiroides, dëmtim të qelizave dhe çrregullime autoimune të tiroides.

Studimet kanë treguar një prevalencë më të lartë të sëmundjes së tiroides tek njerëzit me nivele të ulëta të selenit, duke theksuar rëndësinë e marrjes adekuate. Ngrënia e vetëm një arrë braziliane në ditë mund të sigurojë mjaftueshëm selen për të ruajtur funksionin optimal të tiroides.

Kontribuon në rregullimin e çrregullimeve të tiroides

Seleni gjithashtu mund të lehtësojë simptomat tek njerëzit me çrregullime të tiroides. Tiroiditi i Hashimotos , një gjendje autoimune që çon në hipotiroidizëm dhe sëmundja e Graves, e karakterizuar nga mbiprodhimi i hormoneve të tiroides, mund të përfitojnë nga plotësimi i selenit.

Redukton inflamacionin

Të pasura me antioksidantë , arrat braziliane luftojnë dëmtimet e qelizave të shkaktuara nga radikalet e lira, duke ofruar veti anti-inflamatore. Seleniumi, vitamina E dhe fenolet e pranishme në arrat braziliane kontribuojnë në kapacitetin e tyre antioksidues.

Seleni stimulon prodhimin e glutathione peroxidase, një enzimë që redukton inflamacionin dhe mbron nga stresi oksidativ. Konsumimi afatgjatë i arrave braziliane është treguar se zvogëlon shënuesit e inflamacionit dhe nivelet e kolesterolit.

Promovon shëndetin kardiovaskular

Arrat braziliane që përmbajnë acide yndyrore të shëndetshme për zemrën, antioksidantë, minerale dhe fibra, mund të ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular. Hulumtimet tregojnë, në veçanti, se ato përmirësojnë nivelet e kolesterolit , me konsum më të lartë të lidhur me reduktime më efektive të kolesterolit LDL (të keq) dhe rritje të kolesterolit HDL (të mirë).

Përveç kësaj, konsumimi i arrave braziliane është shoqëruar me përmirësimin e funksionit të enëve të gjakut dhe uljen e niveleve të triglicerideve, veçanërisht te individët obezë.

Përmirëson funksionin e trurit

Acidi elagjik dhe seleniumi që gjenden në arrat braziliane mund të ndikojnë pozitivisht në shëndetin e trurit. Acidi Ellagic, një polifenol me veti antioksiduese dhe anti-inflamatore, ushtron një efekt mbrojtës dhe antidepresiv në tru . Seleni, duke vepruar si një antioksidant, luan një rol në shëndetin dhe funksionin e trurit.

Studimet kanë treguar se ngrënia e arrave braziliane mund të përmirësojë rrjedhshmërinë verbale dhe funksionin njohës te të moshuarit me rënie njohëse, gjë që i atribuohet rritjes së niveleve të selenit. Duke pasur parasysh lidhjen midis niveleve të ulëta të selenit dhe sëmundjeve neurodegjenerative, sigurimi i marrjes së duhur të selenit është thelbësor.

Megjithëse kërkimet mbi efektet e selenit në modulimin e humorit nuk janë përfundimtare, disa prova sugjerojnë rolin e tij të mundshëm në përmirësimin e humorit të lidhur me marrjen e pamjaftueshme të selenit.

Ndërsa arrat braziliane ofrojnë përfitime të dukshme shëndetësore, konsumimi i tepërt mund të çojë në toksicitet të selenit, duke krijuar rreziqe shëndetësore si problemet e frymëmarrjes, problemet e zemrës dhe dështimi i veshkave. Rekomandohet të kufizoni marrjen në 1-3 arra braziliane në ditë për të shmangur mbidozën e selenit.