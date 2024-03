Ja disa metoda që do t’ju ndihmojnë të keni agjërim më të lehtë

Agjërimi mund të sjellë shumë përfitime në aspektin e shëndetit fizik dhe mendor tek njeriu. Kjo gjithashtu është një kohë e veçantë për reflektim, vetë-përmirësim dhe mirësi.









Një periudhë shumë e njohur sidomos nga besimtarët mysliman është koha e Ramazanit.

Por, cilat janë mënyrat për ta përmirësuar shëndetin tonë gjatë muajit të Ramazanit; këtu kemi listuar disa prej tyre.

Ushqehuni shëndetshëm në vaktin e iftarit

Përveç përfitimeve të natyrshme të Ramazanit, është e rëndësishme që të përqafoni vetë praktikat e shëndetshme. Supa e lehtë është një zgjedhje e shkëlqyeshme për të filluar vaktin kryesor të Iftarit pasi ju ndihmon të hidratoheni.

Keni kujdes me sasinë e ushqimeve të rënda dhe të skuqura si dhe me pjatat e kripura dhe ëmbëlsirat.

Jepni përparësi mishit të peshkut, dhe reduktoni copat e mishit, konsumoni bukë integrale dhe oriz kafe, ose edhe pasta gjithashtu mos harroni edhe perimet.

Nuk duhet të harroni t’u jepni përparësi vitaminave sikurse C dhe D, për të shmangur mangësitë. Merrni kohën tuaj gjatë ngrënies dhe mbani një sy në kontrollin e porcionit për të ndihmuar në tretjen dhe për të parandaluar shtimin në peshë.

Hani shëndetshëm në syfyr

Ashtu sikurse në mëngjes, syfyri duhet të jetë vakti më i rëndësishëm i ditës suaj.

Balanconi syfyrin tuaj me ushqime të pasura me lëndë ushqyese si tërshërë, djathë, jogurt, fruta dhe perime. Disa ushqime duke përfshirë tërshërën, bukën me shumë drithëra dhe drithëra integrale dhe kosi janë opsione të mira pasi ato çlirojnë energji ngadalë gjatë gjithë ditës.

Mos harroni të pini shumë ujë, qumësht dhe lëngje të freskëta në vend të çajit dhe kafesë, pasi do t’ju mbajnë të hidratuar gjatë orëve të agjërimit.

Qëndroni të hidratuar

Një dehidrim i vogël është i natyrshëm dhe kjo mund të çojë në dhimbje koke të lehta dhe mungesë përqendrimi. Megjithatë, ju mund të ndihmoni ta mbani veten të hidratuar duke pirë shumë lëngje në orët e iftarit dhe në syfyr. Zgjidhni të pini ujë shpesh, ose pini çaj të lehtë pa sheqer mund të shtoni edhe copëza limoni ose mint të freskët për të ndihmuar në detoksifikimin dhe për të ndihmuar tretjen.

Nëse pini rregullisht kafe ose pije të gazuara, përpiquni të reduktoni sasinë, pasi këto dehidratojnë trupin.

Ushtroni në mënyrë të moderuar

Agjërimi dhe dehidrimi në mënyrë natyrale mund t’ju bëjnë të ndiheni letargjik dhe t’i bëjnë ditët tuaja të Ramazanit të vështira.

Megjithatë, me konsumim të duhur të lëngjeve, duhet të përpiqeni gjithashtu të ushtroheni në sasi të moderuar.

Qëndrimi aktiv ndihmon në reduktimin e lodhjes, i jep trupit tuaj forcën për të vazhduar dhe është një mundësi e mirë për të humbur peshë nëse është e nevojshme. Megjithatë, stërvitja gjatë orëve të agjërimit mund të jetë dehidratuese dhe e rrezikshme. Është më mirë të ushtroheni pak para syfyrit ose disa orë pas iftarit për të përfituar sa më shumë nga stërvitjet tuaja.

Aplikoni zakone të shëndetshme dhe hiqni dorë nga veset e këqija

Ramazani është gjithashtu një shans për ju që të hiqni dorë nga varësitë si duhani apo sheqeri.

Me pak vetëkontroll mund të vazhdoni të përmbaheni nga varësitë tuaja edhe gjatë agjërimit dhe pas orëve të agjërimit. Ramazani është gjithashtu një kohë e shkëlqyeshme për të filluar dhe mbajtur zakone të shëndetshme si për ngrënien e perimeve, pirjes së ujit dhe aplikimin e ushtrimeve të rregullta.