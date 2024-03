“Burri im është një njeri i mrekullueshëm, por e ka të vogël organin s*ksual”/ Gruaja e martuar i kërkon ndihmë ekspertëve: Më mungojnë çastet intime me dy ish-partnerët

Ekspertët e marrëdhënieve deklarojnë se madhësia e penisit të një mashkulli nuk luan një rol se sa mirë një çift do të bëjë seks.









Megjithatë, një grua e konsideron këtë faktor mjaft të rëndësishëm në marrëdhënien e saj dhe kërkon mendimin e ekspertit se si ta diskutojë atë me partnerin, të cilin e do, por ndjen se diçka i mungon seksit me të.

“Unë jam femër dhe jam martuar prej gjashtë vitesh me një burrë të bukur, të dashur dhe të mrekullueshëm. Ne po ndërtojmë një jetë të bukur së bashku dhe ai është gjithashtu shumë i mirë me fëmijën tonë dy vjeçar.

Sot po ju shkruaj sepse organi i tij është mjaft i vogël dhe po më shqetëson. Ai kurrë nuk e ka përmendur këtë fakt, kështu që mendoj se është rehat me trupin e tij. Kalojmë mirë në shtrat dhe mesa duket gjithçka funksionon në mënyrë anatomike (pasi kemi edhe një fëmijë). E dija se çfarë po ndodhte edhe para dasmës, pasi kishim marrëdhënie seksuale.

Puna është se dy ish-partnerët e mi para burrit tim kishin organe shumë të mëdha. Ata ishin vërtet të mirë. Në fakt, njërin prej tyre e krahasova me një yll në një film porno. Dhe më pëlqeu shumë. U ndjeva shumë mirë kur kryem marrëdhënie. Është pak e vështirë dhe e çuditshme për t’u përshkruar, por ishte e mahnitshme.

E pranoj që më mungon kjo kënaqësi. Më mungon shumë. Jo aq sa e tradhtoj burrin tim me ish-in tim, por ka një boshllëk në jetën time seksuale për të cilën dua të flas. A ka ndonjë mënyrë për ta diskutuar këtë me partnerin tim pa e lënduar apo bërë të ndihet keq? Nuk dua që ai të mendojë se nuk e dua, por a jam e dënuar të bëj seks me një penis të vogël? Mendova të blija një lodër të madhe seksi, por nuk munda ta mbaja për një kohë të gjatë në fshehtësi. Ai do ta zbulojë. Si mund të flas me të?’

Përgjigja e ekspertes Jessica Stoya për gruan në fjalë, është se ajo duhet që të jetë e parapërgatitur kur të hapë këtë bisedë delikate me bashkëshortin e saj.

“Duhet të zgjidhni fjalët me shumë kujdes. Duke shkruar se jeni të dënuar për seks me një penis të vogël, ju po nënkuptoni se burri juaj është i pamjaftueshëm, se ndiheni të “përzënë” dhe se i kushtoni shumë rëndësi. Ndoshta ju jeni marrë me veten, por nëse ndiheni kështu, atëherë problemet janë më të mëdha se sa dëshironi të paraqisni.

Nëse e kuptoj mirë dhe vërtet ia kaloni mirë në shtrat me partnerin, mendoni me shumë kujdes se çfarë do të dëshironit t’i thoni. Ju rrallë do të flisni për çështje të tilla si madhësia në shtrat. Personi të cilit i drejtoheni mund të reagojë fort, të qajë, të tërhiqet në vetvete. Ai mund të ndiejë se po i fsheh diçka dhe të zemërohet. Fakti që keni qenë bashkë për kaq shumë vite është një pozitiv, pasi dini si t’i afroheni atij – rreziku, sigurisht, nuk do ta shmangni kurrë.

E trishtueshme është se nuk keni folur kurrë për këtë çështje dhe se si ndihet ai. Mund ta nisni bisedën nga ndonjë fantazi apo dëshirë e përgjithshme që mund të keni. Ju gjithashtu mund të jeni më të drejtpërdrejtë dhe të thoni se po lexoni një rubrikë në të cilën përgjigjet dhe pyetjeve seksuale që do të dëshironit, për shembull, të provoni një rrip. Gjithçka varet nga mënyra se si lidheni dhe flisni të dy. Logjikisht, reagimet e tij do të mund t’i “lexoni” në fytyrën e tij, kështu që do të mund t’i qaseni më mirë temës.

Ajo që duhet të mbani mend është të mos e çoni bisedën drejt sentimentalizmit intensiv, sepse në këtë moment bisedat prishen dhe ndoshta krijohen ndjenja të këqija. Nëse ndjeni se emocionet po bëhen më intensive, atëherë është më mirë të kërkoni të ndaloni bisedën për një kohë. Paç fat “., thuhet në përgjigje./ Marrë dhe përshtatur nga Protothema.gr