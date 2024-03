Rëndohet bilanci! Të shtënat me armë zjarri në një lokal në Itali, ndërron jetë edhe shqiptari tjetër

Bilanci i viktimave nga sulmi me armë zjarri që ndodhi mbrëmjen e sotme në zonën e Aldo Moros në Frosinone të Italisë është rënduar pasi një tjetër i ri shqiptar ka ndërruar jetë.









Gjatë sulmit një prej të rinjve shqiptarë mbeti i vdekur në vendngjarje, ndërsa tre të tjerë u plagosën dhe njëri ndërroi jetë më pas në spital.

Sipas mediave në Itali se grupi i të rinjve nga Shqipëria është përballur me një grup tjetër marokenësh të cilët mbërritën me makinë pranë lokalit dhe pas një debati me tone të larta hapën zjarr.

Sipas mediave italiane dëshmitarët okularë thanë se dëgjuan të shtënat papritur dhe menjëherë panë trupat e të rinjve në tokë.