“Nuk e meritoje aspak te dilje ashtu”-Sara Gjordeni merr mesazh nga mamaja e Heidit: Njeriun më të shtrenjtë aty e lash ne “dore” Bacit…

Sara Gjordeni la shtëpinë e “Big Brother Vip” pas një sherri fizik me Françeskën.









Duket se Sara i ka lënë ‘amanet’ Heidit të kujdeset për Bardhin.

Kështu shprehet Sara në një postim ku falënderon Heidin që i ka qëndruar pranë Bardhit.

“E parandieja daljen time. përpara prime i kërkova heidibaci ne grim:

Kur te dal sot, qendro me shume me Bardhin. Mos e ler vetem se e di qe do merzitet.

Heidi jo vetem qe po e ben, por pa i thene qe po con perpara porosine time te fundit ne shtepi.

Te dua BACI”-shkruan Sara

Pas kësaj duket se Sara ka pasur edhe një bisedë me Mamin e Heidit ku kjo e fundit i ka shprehur simpatinë dhe se ndihet keq që ajo e la garën sepse sipas nënës së Heidit Sara Gjordeni i jepte gjallëri shtëpisë.

Biseda mes Sarës dhe mamit të Heidit.

Mami i Heidit: Pershendetje Sara. Jam mami I Heidit Me erdhi shuuume keq qe dole se ishe e mrekullueshme. I jepje shuume gjalleri asaj shtepie me driten tende. Nuk e meritoje aspak te dilje ashtu. Te uroj e dashur te kesh te gjitha te mirat ne jeten tende sepse I meriton. Nje perqafim me shume dashuri

Sara: Ke nje vajze FANTASTIKE! Aq sa njeriun me te shtrenjte aty e lash ne “dore” te saj. Emrin e Heidit e kam permendur ne cdo emision si fituese. U kam thene publikut te mos e envlersoje. Te perqafoj fort dhe te y vetem te mira e qe Heidi tua gezoje

Sara së fundmi ka postuar edhe një foto ku shfaqet Bardhi duket se ish-missi e ndjek 24/7 partnerin e saj.